Stabil a védekezés: 3-0-ra nyert Csákváron a Szeged 2011

Csákvár–Szeged 2011-Grosics Akadémia 0–3 (0–1)

Labdarúgó NB II, 22. forduló. Csákvár, 400 néző. Vezette: Barna Gábor – közepesen (Aradi, Kiss B.).

Csákvár: Kovács D. – Pintér B. (Hajdú S., 75.), Szalai T., Lipcsei Á., Baranyai – Bakos, Kiprich D. – Molnár T. (Vallejos, 88.), Oldal, Molnár Cs. (Lőrincz, 69.) – Sejben. Vezetőedző: Vincze István.

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Szántai 0 – Achim 5 (Farkas A. 6, 54.), Farkas M. 6, Tóth G. 6, Mészáros M. 6 – Coroian 5 (Andorka –, 63.) – Király P. 6, Horváth A. 7, Zabari 5 – Germán 7, Zádori 5 (Balogh G. –, 83.). Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerzők: Király P. (38.), Andorka (68.), Mészáros M. (95.).

Sárga lap: Tóth G. (10.), Achim (26.), Germán (61.), Kiprich D. (61.), Baranyai (77.).



Egy-egy kapufa és egy vendéggól. Az első félidőben ezek az események voltak a legjelentősebbek a Csákvár és a Szeged 2011-Grosics Akadémia NB II-es labdarúgómeccsén. És mivel a vendégek középpályása, Király Patrik szerezte a találatot, a kapufa pedig akkor sem gól, ha nincs kapus a vonal előtt, így a Szeged lehetett elégedettebb. A szünet után pedig, amikor a csereként néhány perccel korábban beállt Andorka egy remek Zabari-beadás után a hálóba csúsztatott, az is világossá vált, hogy ezen a napon a vendégek lesznek boldogabbak. Szántainak is volt szerepe abban, hogy ez így legyen: sok dolga nem volt, ám akadt néhány fontos momentum, amikor jó helyen kellett lenni. A meccs végén Mészáros szabadrúgása talált utat a kapuba, így a Szeged egyrészt ismét nem kapott gólt, másrészt értékes sikert aratott idegenben.



Klausz László: – Örülök, hogy továbbra is a mienk az NB II legstabilabb védelme. Ismét sikerült nullára lehoznunk a meccset, ráadásul ezúttal kevesebb helyzetünkből is háromszor eredményesek voltunk.