Stadler FC: falusi csapat, falusi edzések, NB I: a deszki edző, Lehota István emlékezetes meccseket játszott Akasztón

Igazi magyar valóság volt a Stadler FC élvonalbeli szereplése. A felső sorban balról a második Lehota István.

A Stadler FC akasztói stadionavatóját 1995. március 4-én rendezték, amelyre a klubtulajdonos Stadler József a Barcelonát, a Bayern Münchent és a Real Madridot is csábította, végül azonban a Parmalat SC – a mai Videoton – ellen játszottak 0–0-s döntetlent az NB I-ben.– Hihetetlen érzés volt helyiként pályára lépni először a stadionban – kezdte élményeit mesélni lapunknak Lehota István, aki negyvenhárom meccsen szerepelt a legendás együttesben. – Libabőrös voltam, amikor belegondoltam, hogy tíz-tizenöt éve a családomnak itt még kukoricaföldje volt, valamint rendszeresen szőlőt szüreteltem.Élményekben tehát nem volt hiány már a stadionavatón sem, azonban volt, amiért Akasztóra kellett igazolni, hogy megtörténjen a 90-es években egy első osztályú focistával.– Ahogy elkezdődött az alapozás, kimentünk a falu határába, és fölszántott, havas talajon tartottak a csapatnak erőnléti edzést. Néhány NB I-es mérkőzés volt már a lábamban, amikor 1995. január 5-én szurkolói nyomásra a Stadlerbe igazoltam – merthogy a drukkerek követelték Józsi bácsinál, hogy igazoljon le –, de ez a felkészülés nekem is új volt.

A fővárosi csapatok ellen nem volt ritka, hogy 12–15 ezren legyenek a stadionban, de a vidéki nagyobb gárdákra, a Békéscsabára és a Szegedre is 5–7 ezren kíváncsiak voltak. Talán nem meglepő, hogy a nézőcsúcsot egy Ferencváros elleni derbi tartja, amelyet 1995. június 24-én 22 ezren láttak az utolsó fordulóban.– Különleges mérkőzés volt, mindig emlékezni fogok rá – idézte fel a találkozót Lehota. – Csereként léptem pályára, Rumán az én passzomból állította be az 1–1-es végeredményt. Rengeteg néző volt, mert bajnokként érkezett a Ferencváros Akasztóra, de a Portóba igazoló Lipcsei Péternek is az volt a búcsúmeccse. Négy perccel a meccs és a szezon vége előtt berohantak a nézők a pályára, levágták a hálókat a kapukról, lerángatták a mezeket a fővárosi játékosokról. Fél óra csúszással lejátszottuk a fennmaradó időt, az FTC ráadásul kölcsönkapott Stadler-mezben – emlékezett vissza Lehota, aki aggódik az akasztói stadion jövőjéért.Stadler József 66 éves korában, november közepén hunyt el. A 90-es években ikonikus vállalkozó könyve dedikálásán kapott agyvérzést. Tele volt tervekkel. Lehota nem lehetett ott a vállalkozó temetésén, mert éppen bajnokija volt. Deszken edző, de még 54 évesen is beáll néha a fiatalok közé. Sajnálja, ami Józsi bácsival történt, mert örült neki, hogy visszavette a stadiont. Így azonban valószínűleg vele együtt a sportkomplexumot is eltemették.