Stefán Sigurmannsson 2021-ig hosszabbított

– Miért döntöttél a hosszabbítás mellett?– Először is nagyon jó helyre kerültem. A klub tökéletes, kiváló edzőkkel dolgozhatok, így nem volt nehéz meghoznom a döntést, hogy továbbra is kék mezben képzeljem el jövőmet.– Milyen volt az első év Szegeden?– Gyorsan ment a beilleszkedés, mert az első perctől kezdve jól éreztem magam a csapatban és a városban. Az pedig, hogy magyar bajnokok lettünk, még szebbé teszi az első szegedi szezont.– Pároddal kisbabát vártok, hogy van a feleséged?– Köszönöm, jól, bár már nagyon fáradt. Nagyon várjuk már a kisfiunk érkezését.– Mit szóltál az izlandi labdarúgó-válogatott vb-szerepléséhez?– Most nem voltunk olyan jók, mint az Európa-bajnokságon. Nem lehet mindig jól játszani, de képesnek tartom a csapatot arra, hogy továbbra is ott legyen a futball nagy eseményein.Stefán Rafn Sigurmannsson Hafnarfjördurban született, ez Izland harmadik legnagyobb városa, 10 kilométerre található a fővárostól, Reykjavíktól.Balszélsőnk idén május 19-én ünnepelte 28. születésnapját. A Haukar csapatában kezdett el játszani, 2012-ben a német Rhein-Neckar Löwen együttesébe igazolt, amellyel utolsó idényében bajnoki címet ünnepelhetett. 2016-ban Dániába, az Aalborg gárdájába igazolt, és szintén bajnok lett. Már idény közben aláírt a MOL-PICK Szeged csapatába, ő volt az első külföldi játékosunk, aki egy videóüzenettel köszöntötte a szegedi szurkolókat szerződése aláírásakor. A sorminta folytatódott, a német, dán bajnoki cím után velünk is bajnok lett.Stefán Rafn Sigurmannsson a szerződését 2021-ig hosszabbította meg.