Suba Róbert: fejleszt, hogy nyerjen

– Egy kis türelmet kérnék, éppen megbeszélést tartunk a parakajakommal kapcsolatban – mondta udvariasan a telefonba Suba Róbert (36), a DÉMÁSZ-Szeged paralimpiai kajakosa, majd az új időpontban már készségesen állt a rendelkezésünkre. Ebből is látszik, Rio ezüstérmese – a KL1-es sérültségi kategória 200 méteres parakajakdöntőjében végzett a második helyen – nemcsak a vízen, hanem az eszközök területén is nagyon készül a versenyidényre.



– Folyamatos fejlesztés szükséges, ugyanis nem vagyok elégedett a hajó beülőjével – kaptunk bepillantást a háttérmunkába Suba Róberttől, aki az év elejétől a DÉMÁSZ-Szeged versenyzője. – Olyan a parakajak, mint a Forma–1: technikai sport lévén ez az apróság is szükséges ahhoz, hogy fejlődjek, és legközelebb ne kapjak ki 45 ezredmásodperccel, mint az olimpián.



Suba Róbert Kiskőrösön él és dolgozik, emellett rendszeresen jár Szegedre.



– Heti egyszer megfordulok a Maroson vagy a Tiszán, emellett napi kapcsolatban vagyok az edzőpárossal, Csamangó Attilával és Győrfi Tamással – mondta a parakajakos, aki 19 esztendősen többéves tapasztalattal a háta mögött szenvedett gerincsérülést egy ejtőernyős ugrás közben, így azóta tolószékben él.



– Márciusig ergométereztünk, a jobb időkben pedig már az élő folyókon gyűjtöttük a kilométereket, míg az elmúlt héten Dunavarsányban edzőtáboroztunk. Szerdán is gyönyörű szép volt a Tisza, koromsötétben végeztem az edzéssel, és a folyóvízen megcsillantak a város fényei. Nagyon élveztem, szép emlék, és egészen más inger ért, jó élmény volt. Ha pedig nem Szegeden vagyok, akkor Akasztó közelében van egy halgazdaság, annak a vizén szállok hajóba.



Hiába van messze 2020, már most is gondol a tokiói olimpiára Suba Róbert.



– A beszélgetés elején említett beülővel kapcsolatban egy új eszközt kell feltalálnunk, ennek beállítása, ellenőrzése pedig hosszú, pénz- és energiaigényes folyamat. Sok szempontnak kell megfelelni. Fáradt vagyok, és elkerült a sérülés, de nem a legjobb az állapotom. Volt egy terhelés, most zajlik a rehabilitáció. Lesz tájékoztatóverseny, világkupa, válogatók, Bulgáriában Eb, Csehországban vb, és ugye már Tokió is képben van – jegyezte meg végül Suba Róbert.