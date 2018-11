Súlyos sérülés árnyékolta be a Szent Mihály meccsét - Kulcsemberüket vesztették el

Mindaz, ami a Ferencváros elleni bajnoki első félidejében történt, egy pillanat alatt lényegtelenné vált a Szent Mihály számára. A Fradi kíméletlenül kihasználta a szegediek hibáit, majd egy ártalmatlan szituáció után a földön maradt Cselenák Kinga. Az öltözőben is fontos szerepet betöltő játékos síp- és szárkapocscsonttörést szenvedett, mentő szállította el a pályáról, a meccs után meg is műtötték.



A történtek megfogták a játékosokat, a Fradi játékosai közül is volt, aki sírva fakadt, így bár több mint száz percig tartott a meccs, érdemi játékról a sérülést követően már nem lehetett beszélni. A Szent Mihályra idén még két meccs vár, egy Diósgyőr elleni kupameccs, majd a Győr otthonában zárul az év a lányok számára.

Hódi Mihály: – Remélem, a lányok a hátralévő két meccsen Kingáért is harcolnak, egyúttal bízom abban, hogy a kórházi ágyból is erőt tud nekünk adni.



Szent Mihály–Ferencváros 0–5 (0–4)

JET-Sol Liga női labdarúgó NB I, 11. forduló. Makó, 100 néző.

Vezette: Antal Péter (Dobos, Zahorecz).

Szent Mihály: Jankulár (Skoric – a szünetben) – Vigh, Temesváry, Harcel, Szil, Zimányi Kovács (Cselenák – a szünetben, Sasvári, 53.), Koprena, Bartalis, Gál (Frankó – a szünetben), Pilán, Török. Vezetőedző: Hódi Mihály.

Ferencváros: Samu (Németh, 81.) – Nagy, Fogl (Kocsán, 88.), Csigi (Zlidinis, 88.), Fenyvesi, Róth, Pusztai, Szabó, Buzás, Papp, Spindler (Poljak, 88.). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gólszerzők: Spindler (14.), Papp (24.), Fogl (32.), Szabó (41., 103.).