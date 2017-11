Súlyos vereségek a második és harmadik vonalban

Sok pontot kaptak



Vásárhelyi Kosársuli (12.)–Nyíregyháza (3.) 83–96 (24–26, 22–25, 24–20, 13–25)

Férfi kosárlabda NB I B, Piros csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 410 néző. Vezette: Gál, Rácz, Varga Z.

Kosársuli: Szabó 17/9, Bálint, BÉRES 13/9, VAS 26/9, Gajics 12/6. Csere: Molnár 5/3, Horváth, Varga 10. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Kilencvenhat pontot kaptunk, ami mindent elmond a mérkőzésről. A negyedik negyedben döntőnek bizonyult, hogy a zóna ellen nem dobtuk be a helyzeteket, illetve az ellenfélnél Sztojanovics extra teljesítménye győzelmet ért.



Így van értelme



Pénzügyőr (9.)–PC Trade Szeged KKSE (4.) 25–36 (12–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 11. forduló. Budapest, 60 néző. Vezette: Bátori, Szécsi.

SZKKSE: Dobó – Berta 4, Dajka 7, Bárány 1, Mikó 5, Egervári, Miklós 3. Csere: Bató 5/2, Homoki, Speth, Zsikó 2, Scheffer 3, Nagy É., Takács K., Malát 6. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – A héten a csapaton érző- dött, hogy megmozdult valami, és ezt az összetartásra értem. Jó hangulatban, fegyelmezetten dolgoztunk, érződött a heti munkán is, hogy ez a meccs jó lesz. A feladatunk ezt stabilizálni, így van értelme.



El kell engedni



Szent István OTP Budapest (3.)–Kézilabda Szeged SE (13.) 42–20 (23–10)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 11. forduló. Budapest, 65 néző. Vezette: Babity, Balogh.

KSZSE: Fodor – Kónya 1, Mike 2 , Lukács 2, Dobó 3, Csoknyai 4, Szűcs 2. Csere: Kothencz, Kürti (kapusok), Farkas, Szeder, KARÁCSONYI 4, Czifra 2/1, Ambrús P., Ambrús K. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Kevesen voltunk, négy játékosom hiányzott. Sajnos pár betlibe is belenyúltunk. Nincs mást tenni, el kell engedni ezt a meccset és a maradék kettőre koncentrálni.



Súlyos vereség



Szentendre (11.)–HLKC (10.) 36–21 (19–7)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 11. forduló. Szentendre, 80 néző. Vezette: Fibec, Herbák.



Hazai öröm



ContiTech FKSE-Algyő (7.)–MOL-PICK Szeged U20 (13.) 27–23 (15–10)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Horváth, Simó.

FKSE: Kiss O. – Vancsics 2, Simon 6, Dolezsál 2, Döme 4, John 7, Velky 3/2. Csere: Miklós (kapus), Valaczkai, Magyar, Ambrus, Béleczki, Bella 1, Gazsó 2. Edző: Kovács István.

MOL-PICK Szeged U20: NAGY M. – VETÉSI 3, Sunajko 3, SZABÓ M. 4, Csernai, Selmeczi 1, Bátki 2. Csere: DIMOVICS 4, Maróti, Benák 1, GÖTZ 5. Edző: Szabó Levente.

Kovács István: – A rengeteg hiba ellenére szerencsés két pontot szereztünk. Ezen a meccsen csak a győzelemnek örülhetünk.

Szabó Levente: – Minden dicséretem a csapat második félidei teljesítményéért, az elsőben viszont sok átlövésgólt kaptunk. A másodikban harcosan védekeztünk, és csak az utolsó négy percben dőlt el a találkozó. Nem reális a négygólos különbség, de az ilyen meccsekből lehet tanulni.



Túlzott görcsösség



Makó (5.)–Gyomaendrőd (3.) 25–33 (13–16)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Bugyi, Nász.

Makó: Cseh – Antal, KOZSERÁN B. 6, DRAXLER D. 5, ASZTALOS 5, Rózsa 4, DEBRECZENI 3. Csere: Ocsenás, Kádár (kapusok), Nagy N. 1, Draxler R. 1, Molnár, Kozserán K., Dénes, Hadobás. Megbízott edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Nagyon akartak bizonyítani a lányok hatvan percen keresztül, ám ez átcsapott túlzott görcsösségbe. Nincs ekkora különbség a két együttes között.



Gyulán nyertek



Gyula (8.)–FKSE-Algyő (1.) 26–31 (14–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Gyula, 120 néző. Vezette: Juhász, Szabó.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – ARACSI 3, Gecsó 4, DÁVID ZS. 3, Kozma, VELKY 6, DRAXLER O. 11/2. Csere: Aradi (kapus), VÉR 3, Fejes 1, Dankó, Molnár, Reigl, Faragó, Szűcs. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Ez kevés lesz a Szarvas ellen.



A gödör alján



Karcag (12.)–ContiTech-Makó (11.) 29–28 (14–10)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, Karcag, 100 néző. Vezette: Száva, Szegedi.

ContiTech-Makó: FARKAS – Szilágyi 5, Felföldi 4, PETHEŐ 4, Kovács M. 7, ENDREI 7, Veréb 1. Csere: Jó (kapus), Petrás, Pál, Szécsi, Hegyi, Zsiga, Dóczi. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Sok hiányzónk volt, de ez nem mentség erre a gyászos teljesítményre. A gödör legmélyén vagyunk, remélem, hogy innen már csak felfelé tudunk mozdulni.



Éhesek maradtak



HVSC (10.)–Neptun (8.) 8–9 (2–1, 1–2, 2–4, 3–2)

Férfi vízilabda OB I/B, alapszakasz, A csoport, 9. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Kovács Cs., Sándor.

HVSC: Ujházi (7 védés) – Lehmann 1, GUNDL 3, Hajdú J., Nádasdi Z., Tar 1, Vígh Cs. Csere: Szabó J, 1, Benkő, Beleon B., Nádasdi G., Tóháti 1, KÖNYVES, Barna D. 1. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Kellett volna ez a győzelem, mint egy falat kenyér, de éhesek maradtunk.



Vereség és siker



Győr (2.)–Szentesi TE (7.) 6:2 (3355:3170)

Női tekecsapat szuperliga, 10. forduló, Győr.

A szentesi pontszerzők: Marsi M. 584, Seresné 563 fával.



Szegvár (8.)–Cegléd (10.) 8:0 (3090:2964)

Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 10. forduló, Szegvár.

Pontszerzők: Vígh F. 514, Szabics K. 536, Zsibók 472, Puskás B. 501, Szabó G. 525, Rácz J. 542 fával.



Öngól döntött



Szent Mihály (2.)–Salgótarján (1.) 0–1 (0–1)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 8. forduló.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baksa, Czibere. Csere: Schildkraut (kapus), Lovászi, Pilán, Redetzky, Szélpál N., Zimányi Kovács, Fehér, Sávai. Edző: Hódi Zsuzsanna.

Gólszerző: Jankulár (9., öngól).



Csapatmunka volt



Penta Gödöllői RC–Szegedi RSE 1:3 (–20, 22, –16, –15)

Női felnőtt röplabda NB II, 10. forduló, Gödöllő Török Ignác Gimnázium.

Szegedi RSE: Kaszás, Vass, Fürdök N., Molnár, Kádár, Kovács-Fiskus. Csere: Sipka (libero), Fürdök L., Baráth, Cseh, Hűse. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Jó, fegyelmezett játékkal győztük le a Gödöllőt. Büszke vagyok a lányokra, mindenki nagy akarattal és hittel tette a dolgát. Igazi csapatmunka volt.



Szegedi RSE–Pénzügyőr SE 0:3 (–6, –23, –17)

Férfi röplabda magyar kupa, nyolcaddöntő. Szeged, József Attila Általános

Iskola, 100 néző.

Szegedi RSE: Bondor, Fülöp, Farkas Baráti, Cserpák, Piti, Honti. Csere: Csányi (libero), Filius, Bodnár. Játékos-edző: Bondor Tamás.