Supka Attila szerint többet tud a Szeged 2011, ő sem ezt várta

Még négy forduló



A Merkantil Bank labdarúgó NB II idei menetrendjében még négy bajnoki szerepel – kettő őszi, kettő viszont már előrehozott tavaszi forduló. A Szeged 2011-GA vasárnap 13 órától Siófokon lép pályára, november 26-án (13 óra) a Csákvárt, december 3-án (13 óra) volt edzője, Klausz László csapatát, a Ceglédet fogadja, december 10-én 15 órától pedig Békéscsabán szerepel. A Siófok 17., a Csákvár 19., a Cegléd 8., míg a Békéscsaba 9. helyen áll a tabellán. A Siófok az elmúlt öt meccsén 9, a Csákvár 5, a Cegléd szintén 9, a Csaba pedig 4 pontot gyűjtött – a Szeged 2011-GA hármat.

Régen győztek. Molnár János (kék-feketében) labdatartása. Fotó: ZTE FC

Három olyan csapat van a Merkantil Bank labdarúgó NB II-ben, amely hosszabb ideje nem nyert. A Sopronnak mindössze egy győzelme van az egész szezonban, azt október 8-án aratta otthon a Kazincbarcika ellen (2–0). A Soroksár szintén október 8-án nyert utoljára, akkor Mosonmagyaróváron szerezte meg a három pontot (1–0).Mindegyiknél régebben nyert azonban a Szeged 2011- Grosics Akadémia: legutóbb szeptember 10-én a Dorog legyőzésekor (2–1). Azóta eltelt több mint két hónap és kilenc meccs. Az első négy találkozón a pont- és a gólszerzés sem jött össze, az utóbbi öt meccs közül legalább három már döntetlennel végződött.A tabellára ránézve látható, hogy a Gyulán készülő csapat 15., és két pontra került a kieső, 18. helytől – igaz, a meglepetésre harmadik Vác is csak 12 pontra található.– Folyamatos beszélgetésekkel, videózásokkal próbáljuk oldani a sikernélküliséget, keressük, miben lehetne előrelépni – mondta Supka Attila, a Szeged 2011-GA vezetőedzője. – Tegnap délelőtt is a Kisvárda elleni meccset elemeztük több mint egy órán keresztül. Átbeszéltük a hibákat, a pozitívumokat kiemeltük, illetve arra sarkalljuk a játékosokat, hogy az edzéseken még jobban koncentráljanak. Most két olyan meccs jön, amelyen mögöttünk lévő csapatokkal találkozunk, és bízom abban, hogy a játékosok is átérzik a bajnokik tétjét. Nem aggódom, mert ez a társaság többet tud.A szakember a nyáron érkezett a csapathoz.

– Amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor azt vállaltam, hogy valamit felépítek. Nos, ez az építmény még nagyon az alapoknál tart – vélte Supka.– Nem erre számítottam, nem ezt vártam. Agresszív, de futballozó együttest szeretnék látni, amely a bajnoki címért ugyan nincs harcban, de erős középcsapat – ehhez képest állunk ott, ahol. Akiket szerettünk volna leigazolni, nem minket választottak a nyáron, akikben hittem, azokban pedig volt, hogy csalódtam. Létszámra megvagyunk, de a minőség hiányzik: húsz percig működött a Kisvárda ellen, amit elterveztünk, csak éppen ez nem volt meg a befejezéseknél.A Szeged 2011 még négy bajnokit játszik a szezonban.– Hogy mit várok a meccsektől? 12 pontot. De az első, siófoki siker lenne a legfontosabb, hogy megszerezzük a kellő önbizalmat. Télen pedig igazolni kell egy jobb tavasz reményében – mondta végül Supka.