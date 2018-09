Szabad a tesztelés: Még 5 megyei csapat is pályára lép a kupában

A további öt párharcból négy megyei csapat itthon játszik, egyedül a Makó utazik.



HFC–Vác



Szombaton 14 órától az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC az NB II-es Vácot fogadja.



– Most az a legfontosabb, hogy minél többen épüljenek fel a következő NB III-as bajnokira. Lassan elfogyunk, annyi a sérültünk, a betegünk, így minden bizonnyal az ifjúsági és a megyei I. osztályú csapat játékosaival pótoljuk őket. A Vácot tiszteljük, és ennek szellemében lépünk pályára, azaz még így is szeretnénk meglepetést szerezni. Más kérdés, hogy anyagi problémák veszélyeztetik több száz gyerek napi sportolását, és ennek árnyékában edzünk mi is – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.



Tiszasziget–Tiszaújváros



Szombaton 15 órától a megyei I. osztályú Tiszasziget vendége az NB III-as Tiszaújváros lesz.



– A Tiszaújváros más szint, kategória, de bízom benne, hogy mint egy megyeegyes élcsapat, versenyben tudunk lenni az NB III-as klubbal. Az eredményei mindenesetre tiszteletet parancsolnak. Akinek nem jut jegy az SZVSE– Fradira, azt pedig szívesen látjuk Tiszaszigeten – mondta Bernát Péter, a Tiszasziget játékos-edzője.



Szeged-GA–Siófok



A labdarúgó NB III Közép csoportját vezető Szeged-Grosics Akadémia holnap 15 órától Gyulán az NB II-es Siófokot látja vendégül.



– Sok olyan játékos is lehetőséget kap, hogy bizonyítson és egy jó mérkőzést játsszon, aki eddig kevesebbszer lépett pályára. De ugyanúgy a győzelem a célunk, mint mindenki ellen – mondta Popovits Pál, a Szeged-GA vezetőedzője.



SZEOL SC–Balmazújváros



Vasárnap 15 órától az SZVSE- pályán az NB III-as SZEOL SC-hez az NB II-es Balmazújváros látogat.

– Az ilyen kvalitású ellenféllel szemben megmutathatjuk magunkat, a saját erőnket. Lemérhetjük az egymérkőzéses párharcban, hogy mit tudunk. Kíváncsi vagyok, tudunk-e helyzetet kialakítani, mennyi párharcot nyerünk meg, illetve mennyit tartjuk a labdát – vélte Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője.



Csesztreg–Makó



Nincs könnyű helyzetben az NB III-as Makó: Zala déli részén, a megyeegyben szereplő Csesztreg otthonában lép pályára szombaton 15 órától.



– Már ma elutazik a csapat, és Nagykanizsán alszik, hogy pihentek legyenek a játékosok. A továbbjutás a célunk, akármilyen messze is kell pályára lépnünk – mondta Magyar György edző, aki munkahelyi kötelezettsége miatt nem tart a csapattal, helyette Bány Tamás és Kolozsvári János irányítja majd az együttest.