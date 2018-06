Szabó J. Attila lett a Hód Úszó SE új elnöke - Nem maradnak el a HSÚVC-vel való fúziós egyeztetések

Szabó J. Attila két gyermeke is az egyesületben úszik. Fotó: Hód Úszó SE

Száz százalékot javultak



A budapesti, Békatalálkozó nevű versenyen indultak legutóbb a Hód Úszó SE sportolói: az ötfős csapatból négyen százszázalékos javulással teljesítették a versenyt, a tizennégy számból tizenkét egyéni csúcs született. Legeredményesebben Nagy Olivér szerepelt, aki 50 és 100 méter gyorson is ötödik lett, de a 4×50 méteres fiú gyorsváltó is az ötödik helyen végzett Nagy, Szabó Marcell, Tóbiás Endre, Lénárt Imre Bálint összeállításban. Szabó legjobb eredménye az 50 méteres mellúszásban elért 10. hely, míg Lénárt, aki csupán egy éve úszik, hatalmas egyéni csúccsal 12. lett 50 méter mellen. Tóbiás legjobb eredménye az 50 mellen elért 27. hely, Kozma Jázmin pedig a legjobbjaitól kicsit elmaradva 50 gyorson a 30. helyen végzett.

A közgyűlésen ellenszavazat nélkül került be az elnökségbe, a tagok később pedig egyöntetűen őt javasolták elnöknek a klub élére.Szabó J. Attilának két gyermeke úszik az egyesületben, a 8 éves fia és a 12 éves lánya. A 46 éves orvos Algyőn él, Tótkomlóson dolgozik, így mindennap átvezet az útja Hódmezővásárhelyen.Az egyesület jövőjével, terveivel kapcsolatban közölte: rengeteg tennivalójuk lesz. Az új elnök első fela-data, hogy egyeztet az edzőkkel, illetve átnézi a klub belső ügyeit. Érdekesség, hogy jelenleg nincs vezetőedzője a Hódoknak, így ez is sarkalatos pontja lesza szakemberekkel való tárgyalásoknak. A gyerekek új ruházatot is kapnak, erre is régen volt példa, valamint a HSÚVC-vel való fúziós egyeztetések sem maradnak el. A következő hetekben Kenéz Lászlóval, a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó és Vízilabda Club elnökével kezdeményez majd beszélgetést a Hód Úszó SE új elnöke, Szabó J. Attila.