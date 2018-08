Szatmári Júlia válogatott lett - a Szegedi RSE első röplabdázója, aki a szűk keretbe került

A jövő reménysége: a szegedi Szatmári Júlia bekerült a válogatottba. Fotó: Kocsis Alíz

Többször írtunk már a Szegedi RSE utánpótlás-nevelő munkájáról, hiszen már 250 gyermekkel foglalkoznak, és eredményekben is egyre jobbak. Az sem véletlen, hogy már évek óta a Lila iskolában rendezik a mini korosztály országos döntőjét, nyáron pedig két fejleménnyel is szintet lépett az egyesület: egy nemzetközi tábor megrendezésével, és az első játékosukkal, aki szűk válogatott keretbe tudott kerülni.Az U15-ös nemzeti csapatba Szatmári Júlia kapott meghívót, sőt, Bálint Viktória is biztosan megkapta volna a lehetőséget, de egy vállsérülés most megakadályozta ebben. A klub arra is büszke lehet, hogy már öten is a válogatott látókörében vannak, hiszen az említetteken kívül még Deák Blanka, Kiss Anna és Nyers Noémi is a bő kerettel dolgozott, utóbbi beugróként egy nemzetközi tornán is szerepelt. Korábban egy szegedi tehetség, Németh Hanna volt a bő keret tagja. A szűk keretbe kerülő Júlia 10 éves kora óta röplabdázik, U11-ben és U13-ban is az ország legjobb négy csapatának tagja volt, Kiss Anna és Bálint Viktória társaságában. A legjobb magyarokkal Szatmári egy csehországi tornára utazott.– Fárasztó, de nagyon hasznos esemény volt, ahol a lengyelekkel, a szlovákokkal és a házigazdával játszottunk szoros meccseket – kezdte élménybeszámolóját Szatmári Júlia.– Korábban a kínaiakkal és az amerikaiakkal is nagy élmény volt játszani. Sokat tanultam ezekből a lehetőségekből, és szeretnék egyre jobbá válni, hogy januárban is ott lehessek a szűk keretben. Ekkor lesz ugyanis az Európa-bajnokság selejtezője, ahol szeretnénk kiharcolni az Eb-indulást – mesélte az ifjú szegedi röplabdázó.Az egyesület életében nyáron egy másik mérföldkő is akadt, hiszen hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a SzegedVolley Camp nemzetközi röplabdatábort.– Harminc fővel rendeztük meg egy hétig, és annyira sikeres volt, hogy jövőre már a létszám és az időtartam is kétszer ennyi lehet – nyilatkozta büszkén Dávid Tibor, a Szegedi RSE ügyvezetője. – Ezen a táboron kifejezetten a technikai képzésre helyezzük a hangsúlyt, és Szerbia legjobb utánpótlásedzői mellett egy remek argentin tréner is elfogadta a meghívásunkat, így különböző stílusokkal is megismerkedhetnek a résztvevők – mondta Dávid Tibor, aki elárulta: ősztől a női röplabda NB II-re a Tátrai Sándor vezette U17-es együttest nevezik, és férfi csapatot is indítanak az NB II-ben, amelynek Strezeneczki Gyula lesz a trénere.