SZEAC U15: ezüstöt nyertek

Az ausztriai Ennsben több korosztályban és több héten át tartott a nagy hagyományokkal rendelkező teremlabdarúgó-torna, amelyen két Csongrád megyei illetőségű csapat is érdekelt volt. A SZEAC U15-ös csapata (Zékány Botond, Ottlik Máté, Mészáros Gergő, Nagy Márton, Fazekas István, Lóki Roland, Nagy-Pál Máté, Olcsik Bálint, Török Kevin, Hovanyecz Attila, Török Ákos, Csányi Ádám, Kalmár Patrik, Veszelka Milán, Dér Dávid, edző: Paksi Péter) az ötfős B csoportban első lett (legyőzte a Mitterkirchent 4–0-ra, az SC Marchtrenket 5–0-ra, a Neuzeugot 4–0-ra, míg az ASK Valentin/Kronstorf ellen 2–2-t ért el), az elődöntőben a V. Marchtrenket 2–0-ra verte, míg a döntőben a hazai Ennst 1–0- ra győzte le.



A +30-asoknál a Sándorfalva (Patócskai József, Táborosi András, Paksi, Doma Ernő, Geleta Szabolcs, Csúri Csaba, Széll József, Táborosi György, Maróti Sándor, Samir Gradascevic, Erdei Gábor) rosszabb gólkülönbsége miatt lett második – mégpedig veretlenül. Az Astent 6–0-ra, a Best of Wagnert 2–1-re, az ESK-t 4–1-re, a HFC Au/Donaut 4–0-ra verte, az ASKÖ Ennsszel 1–1-et, a Dzemal Bijediccsel pedig 2–2-t játszott, így végzett az utóbbi csapat mögött a második helyen. A torna legjobb játékosa a sándorfalvi Széll József lett.