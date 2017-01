Szedeák-bravúr Kaposváron, ott lesznek a kupadöntőben

Fotó: kosarsport.hu

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 13. forduló. Kaposvár, 800 néző. Vezette: Benczur, Török, Kulcsár.Wisseh 11, Duren 12, Cooke 9/3, HENDLEIN 18/3, Simms 10.FODOR 23/9, Baki 2, Grebenár, Papp 4.Fekete Ádám.BOLTICS 23, Lilov 17/3, CSIRICS 21/12, JUHOS 15/6, Sulovics 13.Wirth 5/3, Vágvölgyi.Nikola Lazics.Baki (40.), Fodor (40.), Wisseh (40.), ill. Sulovics (39.).Két legyet ütött egy csapásra Kaposváron a Naturtex-SZTE-Szedeák: egyrészt megszerezte szezonbeli első sikerét a férfi kosárlabda NB I A csoportjában, másrészt megőrizte nyolcadik helyét a tabellán, amellyel kvalifikálta magát a magyar kupa nyolcas döntőjére. Amióta ilyen a lebonyolítás (egy hétvége alatt rendezik majd meg februárban a négy negyeddöntőt, a két elődöntőt és a finálét), ez még egyszer sem sikerült a szegedieknek.Az első negyed döntetlennel végződött, a másodikban azonban elléptek a hazaiak, tizenegy ponttal vezettek a nagyszünetben (48–37). A második félidőben kiválóan támadott a szegedi együttes, a kezdőötös játékosai egymást múlták felül, így a negyedik negyedben átvették a vezetést, és be is húzták a bajnokit (89–94).Bár az egész csapat remekelt, két játékos teljesítményét érdemes külön is kiemelni. A szerb irányító, Marko Boltics egy másodpercet sem töltött a kispadon, végigrobotolta az egész meccset, amely végén 44 VAL-ponttal zárt. Ez a mutató, amely a játékosok összteljesítményét méri, egészen kiemelkedő, nem is kérdés, hogy ezzel nem csak a meccs, hanem az egész forduló egyik legjobbja lett. Huszonhárom pontot dobott, leszedett hat lepattanót és kiosztott kilenc gólpasszt, emellett tíz alkalommal csupán szabálytalanul tudta őt megállítani az ellenfél. Andrija Csirics pedig a szezonban talán a legjobb meccsét játszotta, ha kellett, triplát dobott, ha kellett zsákolt, huszonegy pontig jutott.A Szedeák újabb sorozatot épít, egymás után harmadik sikerét aratta, ezzel a bajnokság elő felét, az első tizenhárom meccsét pozitív mérleggel, hét győzelemmel és hat vereséggel zárta. A jelenlegi nyolcadik hely pedig, mint írtuk, azt is jelenti, hogy bejutott a magyar kupa budapesti nyolcas döntőjébe a csapat, méghozzá az Alba Fehérvár, a Körmend, a Zalaegerszeg, a Falco, a Pécs, a Kaposvár és a Szolnok mellett. A finálé februárban lesz, kiemelés nincs, így bármelyik ellenféllel összesorsolhatják Nikola Lazics csapatát.Addig azonban még van feladat a bajnokságban is, jövő vasárnap például újabb idegenbeli meccs vár a szegediekre Körmenden.– Az első félidőben nem játszottunk jól, gyenge volt a védekezésünk, a Kaposvár pedig a sok könnyű kosarának köszönhetően negyvennyolc pontot dobott. A második félidőre összeszedtük a védekezést, tudtunk könnyű pontokat dobni az indításokból, és lett ritmusa a támadásainknak is. A végén ugyan elég rosszul mentek a büntetők, de ennek ellenére azt mondom, megérdemelten nyertünk. Hatalmas siker ez a Szeged számára!MAFC–Sopron 87–77, Vasas-Pécs 90–80, Alba Fehérvár–Kecskemét 90–59, Falco–Jászberény 84–64, Szolnok–Körmend 72–60.