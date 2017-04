Szedeák: győzni kell, és szurkolni a Pécsnek

Juhos Levente.

Kecskeméten aratott óriási sikere után kedd este Pécsett rombolta le az előző győzelem értékét a Naturtex NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Szombaton minimum négy ponttal kell legyőznie a Kaposvárt a Szedeáknak a play offba jutáshoz, de ehhez az utolsó fordulóban szabadnapos szegedieknek szükségük lesz a Pécs kaposvári győzelmére is.– Pécsett egy mérkőzés alatt leromboltuk, amit felépítettünk. Egymás elleni összevetésben 20 ponttal vezettünk a Kecskemét előtt, de éppen ennyivel verték meg szerda este szombati ellenfelünket, a Kaposvárt – kezdte a számolgatást lapunk kérdésére Juhos Levente – Ha a Kecskemét nyer Sopronban, őket már egészen biztosan nem tudjuk beérni. Ennek tudatában teljes mértékben a kaposváriakra készülünk, szombaton őket szeretnénk megverni legalább négy ponttal. Egy négynél nagyobb különbségű sikerrel sem vagyunk ott még a rájátszásban, ugyanis ehhez szükségünk van arra, hogy a Pécs az utolsó fordulóban nyerjen Kaposváron. Annyi biztos, hogy mi küzdeni fogunk a végletekig, hogy legyen esélyünk az utolsó találkozó végéig a rájátszásba kerülésre – mondta az egykor Kaposváron is megforduló Juhos.

A Naturtex-SZTE-Szedeák ebben az idényben eddig háromszor mérkőzött meg a Kaposvárral. Az alapszakaszban idegenben és hazai pályán is győztek a Csongrád megyeiek. A középszakaszban 70–66-ra nyert a Kaposvár, szombaton ezt a különbséget kell túlszárnyalniuk Juhoséknak.– Hazai pályán fölényesen vertük idén őket, de idegenben is győztünk ellenük egyszer. Reális célkitűzés, hogy megverjük őket minimum négy ponttal. Nehéz mentális állapotban voltunk a pécsi meccs után, de mindent meg fogunk tenni szombaton a jó ügy érdekében. Ha úgy kosárlabdázunk, ahogy Kecskeméten, vagy a szezonban már eddig többször is, akkor minden esélyünk meglehet a play offba kerülésre.Mi döntheti el a mérkőzést kedvezően szegedi szempontból? Juhos Levente szerint a Kaposvár amerikai játékosai elleni védekezés.– A Somogy megyei csapat gerincét amerikai kosarasok alkotják. Nem szabad hagynunk, hogy ők szabadon játszhassanak. Sok lerohanást kell vezetnünk, ez legutóbb Pécsett elmaradt. Ha ez a két tényező meglesz a jó dobószázalék mellett, akkor győzhetünk – zárta a beszélgetést Juhos Levente, aki kéri a szurkolókat, hogy minél többen látogassanak ki az újszegedi csoportcsarnokba szombaton 19 órakor, és szurkolják ki a győzelmet.