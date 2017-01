Szedeák: jó kezekben van a labda

Ha Bolticstól indul a labda, többnyire a gyűrűben landol.

Fotó: Kuklis István

Egyetlen pont.Mindössze ennyit dobott első, a Naturtex-SZTE-Szedeákban lejátszott tétmérkőzésén Marko Boltics, a csapat nyáron szerződtetett szerb irányítója. Nyolcszor próbálkozott, de csak egy büntetőt tudott a gyűrűbe juttatni.A Körmend elleni októberi bajnoki nyitány után sokan bántották a huszonkilenc éves kosárlabdázót, pedig akkor még csupán egy hónapja volt Szegeden, ráadásul a csapat kerete is csak a rajt előtti hetekben alakult ki.

Való igaz, az a meccs nem sikerült jól a Bolta becenevű játékosnak, azóta viszont remekel! Ahogy a grafikánkon is látszik, kiváló számadatokat produkál, a statisztika mellett pedig szintén fontos, hogy győztes típus. Nem véletlen, hogy már hét sikernél jár az együttes az NB I A csoportjában. Méltó utódja Branko Jereminovnak, aki három éven át irányította a pályán a csapatot.Önmagát is felülmúlja: tavaly a macedón bajnokságban 10,4 pontot és 4,4 gólpasszt átlagolt, idén ugyanezekben a mutatókban 14,2 pont és 7,3 assziszt a mérlege. Utóbbiban a bajnokság második legjobbja, csupán a zalaegerszegi Emanuel Ubilla előzi meg 8,3-del.

Az összteljesítményt mérő VAL-pontok alapján csapata legjobbja, a bajnokságban pedig az ötödik. Itt is szembetűnő a javulása: a már említett, Körmend elleni meccsen mínusz hármas értéket ért el, a zalaegerszegi második fordulós vereség során tizenkettőt, míg utóbbi két összecsapásán ez a szám negyvenegy és negyvennégy volt. Mindkettő klasszis produkciót takar.Emellett ki kell emelni, hogy szinte fáradhatatlan játékosról van szó: a 35,8 perc átlagban is rengeteg, de háromszor már olyan is előfordult, hogy egyetlen másodperc pihenőt sem kapott, mégis végig bírta a meccset.