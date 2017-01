Szedeák: jöhet a második kör

Várakozás





– Végre behúztuk az első győzelmünket idegenben. Közel voltunk hozzá már többször is, de most megvolt az a kicsi plusz, ami kell a sikerhez. Három meccset tudtunk hozni zsinórban, ez is nagy tett számunkra. Most megyünk Körmendre, ellenük is mindent megteszünk majd, kileheljük a lelkünket is. Juhos Levente , a Szedeák játékosa

Egy Körmend elleni vereséggel indult a szezon még októberben a Naturtex-SZTE-Szedeák számára. Gyengén játszott akkor a csapat, sokan féltették őket, még a kiesőjelöltek között is felmerült a szegedi csapat neve a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Ehhez képest Nikola Lazics edző és stábja csodát tett, az egymást felülmúló játékosok pedig a rájátszást jelentő nyolcadik helyig vezették a csapatot az alapszakasz első felében, emellett ott lesznek a magyar kupa februári nyolcas döntőjében is.Vasárnap 18 órától újra a Körmend ellen lépnek pályára a szegediek, immár idegenben. Aligha kétséges, sokkal nehezebb dolguk lesz, mint az újszegedi sportcsarnokban volt, ám a meglepetés ezúttal is benne van a Naturtexben. A vasi csapat a második helyen áll, bajnoki álmaik vannak, éppen ezért hibátlan teljesítmény kell Andrija Csiricséktől – és még az sem biztos, hogy elég lesz a sikerhez.A körmendieknél egyébként volt egy edzőváltás a szegedi meccs óta: az önként távozó, és azóta már a paksi kispadon ülő horvát Teo Cizmic helyére a 36 éves, szlovén Gasper Potocnik került. Egyvalami viszont nem változott: az új edzővel is ugyanolyan jó csapat a körmendi, ezt a nemzetközi Európa-kupában és a bajnokságban is bizonyítják.1. Fehérvár 13 11 2 1076 – 932 0.9232. Körmend 13 9 4 1097 – 962 0.8463. Zalaegerszeg 13 9 4 1107 – 1069 0.8464. Falco 13 8 5 1112 – 1034 0.8085. Pécs 13 8 5 1063 – 1018 0.8086. Kaposvár 13 8 5 1040 – 1057 0.8087. Szolnok 13 7 6 1094 – 1031 0.7698. Szedeák 13 7 6 1055 – 1057 0.7699. Kecskemét 13 6 7 942 – 982 0.73110. Sopron 13 5 8 1001 – 995 0.69211. Jászberény 13 4 9 996 – 1053 0.65412. Atomerőmű 13 3 10 1031 – 1143 0.61513. MAFC 13 3 10 977 – 1095 0.61514. Vasas 13 3 10 1023 – 1186 0.615