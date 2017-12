Szedeák: Juhos nem tud lábra állni, kihagyja az All-Star Gálát

Az eredeti tervekhez képest két helyen is változott a szombati férfi kosárlabda All-Star Gála keleti csapatának kerete: sérülés miatt a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, Juhos Levente és a jászberényi Devante Wallace sem lép pályára a budapesti Tüskecsarnokban. Juhost csapattársa, Josh Fortune helyettesíti. A BB1.hu megkereste a szegedi kosarast, aki bővebben is beszélt a sérüléséről.– A csütörtök délutáni edzésen egy teljesen normális szituációnál aláfordult a bokám. Akkor egyáltalán nem éreztem komolynak, a péntek délelőtti tréningen azonban még ráterheltem kicsit, aminek az lett az eredménye, hogy bedagadt és lábra sem tudok állni. Hétfőre remélhetőleg meglesz a vizsgálatok eredménye és kiderül, mi a baj. Bízom benne, hogy nem komoly a sérülés, de most azért elég kellemetlen. Sajnos nem a legjobb időpontban jött ez, jó lett volna játszani szombaton a gálán. Felajánlották a szervezők, hogy akár csak annyi is elég, hogy átöltözök, de a jelenlegi állapotomban esélytelennek látom, hogy kocsiba üljek. Most a pihenés az első, remélhetőleg a jövő szombati bajnokira százszázalékos leszek – mondta a honlapnak Juhos.