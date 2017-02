Szedeák: lehetetlen küldetés Szombathelyen

Milliókért küzdenek a kupában



Hárommillió forintot kap a férfi kosárlabda magyar kupa győztese a jövő csütörtöktől szombatig tartó győri nyolcas döntőben. A Szedeák csütörtökön 13 órától lép pályára a Pécs ellen a negyeddöntőben. A második helyezettnek másfél millió jár, míg a bronzérmes 900 ezer forinttal gazdagodik. Az első napon a negyeddöntőkre, a másodikon az elődöntőkre, a harmadikon pedig a bronzmérkőzésre és a döntőre kerül sor. Az M4 Sport az utolsó negyeddöntőt, továbbá az elődöntő- ket és a finálét élőben sugározza, a többi találkozóról a szövetség honlapja ad online közvetítést. A napijegyek 1900 forintba kerülnek.

Rajtuk kívül még az Egis Körmend hibátlan otthon, ők nyolcból nyolcat nyertek, így elmondhatjuk: Vas megyébe nem szívesen utaznak a csapatok.Pedig a Naturtex-SZTE-Szedeáknak muszáj lesz, hiszen ma 18 órától a Falco ellen lépnek pályára a szegediek. Nikola Lazics csapatának rossz hete volt a legutóbbi, kikapott a Kecskeméttől és a Zalaegerszegtől is, de a csapatot érintő gondokból eltűnt néhány. A center Nenad Sulovics eltiltása letelt, és bár az edzéseken még mindig nem tudnak teljes létszámban dolgozni, Bán Tibor után Juhos Levente is visszatért, így ha nem is lesz mindenki százszázalékos, valószínűleg minden játékosát bevetheti majd a szerb edző.A Falco elleni meccs különleges Lazics mellett a csapatkapitány, Andrija Csirics számára is: korábban mind a ketten szép éveket töltöttek el a szombathelyieknél.1. Alba Fehérvár 17 14 3 1397 – 1274 0.9122. Körmend 17 11 6 1428 – 1265 0.8243. Falco 17 11 6 1431 – 1336 0.8244. Zalaegerszeg 17 11 6 1449 – 1399 0.8245. Kaposvár 17 11 6 1347 – 1351 0.8246. Szolnok 17 10 7 1442 – 1330 0.7947. Pécs 17 9 8 1347 – 1352 0.7658. Sopron 17 8 9 1328 – 1271 0.7359. Szedeák 17 8 9 1387 – 1387 0.73510. Kecskemét 17 8 9 1231 – 1295 0.73511. Jászberény 17 6 11 1329 – 1398 0.67612. Atomerőmű 17 5 12 1355 – 1450 0.64713. Vasas 17 4 13 1341 – 1525 0.61814. MAFC 17 3 14 1260 – 1439 0.588