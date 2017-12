Szedeák: pokoli nehéz feladat

Talán ez az adat is elég ahhoz, hogy szemléltessük, milyen nehéz dolga lesz ma 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeáknak a vasiak ellen az újszegedi sportcsarnokban. Ráadásul Andjelko Mandics csapatából – ahogy már megírtuk – biztosan hiányzik majd Juhos Levente és Josh Fortune, de Nenad Sulovics és Révész Ádám sem százszázalékos állapotban várja a kezdést.



Több különlegességgel is készül a klub az év utolsó hazai összecsapására. Egyrészt idén is adománygyűjtést szerveznek a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve, így arra kérik a szurkolókat, hogy aki szeretne segíteni a rászorulóknak és a nehéz sorú gyermekeknek, az vigyen a meccsre az alábbiakból: meleg, téli ruhák, cipők, tartós élelmiszerek, konzerv, étolaj, rizs, bébiétel, kristálycukor, táblás csokoládé, színesceruza- vagy filctollkészlet, zsírkréta. A szurkolókat az egyik támogató, a Dock Café jóvoltából forró csokival várják, emellett a meccsen búcsúztatják el a csapat távozó terapeutáját, Páli Katalint.