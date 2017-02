Szedeák: reméljük, kell majd szállást intézni

Tudta?



A magyar kupa névadója a 2013-ban, 82 évesen elhunyt Zsíros Tibor, aki 116-szoros válogatott volt, és 1955-ben Európa-bajnok lett a nemzeti csapattal Budapesten. Emellett játékosként három, míg edzőként egy olimpián vett részt.

A legjobbak közé kvalifikáló csapatok, köztük a Naturtex-SZTE-Szedeák, ugyanis ma kezdik meg a küzdelmeket, ám négynek hamar be is fejeződnek. A lebonyolítás szerint a negyeddöntők vesztesei utazhatnak haza, nem érik meg a szó szerinti hétvégét, a győztesekre azonban biztosan vár meccs pénteken és szombaton.A Délmagyarország és a delmagyar.hu a helyszínről tudósítja a szegediek meccseit, első körben a ma 13 órakor kezdődő Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs találkozót. Az útra kelő, szép számú Szedeák- drukkerekhez hasonlóan mi is bízunk benne, hogy nem a hazautat, hanem az esti szállást kell majd elkezdeni szervezni a találkozó után, ez ugyanis a Naturtex sikerét jelentené.A szervezők korábban kijelentették, a sűrű versenynaptár miatt 2014-ben bevezetett nyolcas döntő sikeres ötletnek bizonyult, Magyarország egyben igazodott az európai trendhez, mivel sok országban ezen a hétvégén rendezik a kupaküzdelmeket. Biztos, hogy izgalmas nyolc meccset rendeznek majd. Egy kis magyarázat a helyszínhez: azért esett Győrre a választás, mert Budapesten nem találtak erre az időszakra alkalmas csarnokot.Az M4 Sport a negyeddöntő utolsó mérkőzését, továbbá az elődöntőket és a finálét közvetíti, a többi találkozóról pedig a magyar szövetség honlapja ad online élőképet. A napijegyek 1900 forintba kerülnek.ma, 13: Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs, 15.30: Szolnok–Kaposvár, 18: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár, 20.30: Falco–Körmend,péntek, 16.30: Szedeák/Pécs–Szolnok/Kaposvár, 19: Zalaegerszeg/Alba Fehérvár–Falco/Körmend, szombat, 17.30:20: döntő.