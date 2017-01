Szedeák: Szegedre jön a címvédő

Várakozás







– A kupában a nyolc közé kerüléshez hozni kellene a találkozót, szóval úgy készülünk, hogy ha az Albával és a Körmenddel tudtunk egy szoros meccset játszani, miért ne sikerülhetne a szolnokiakkal is? Mindent beleadunk, reméljük, hogy addig mindenki jobban lesz, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Juhos Levente , a Szedeák játékosa

Nekimennek az Olajnak is. Nincs vesztenivalójuk. Fotó: Frank Yvette

A bajnokságban címvédő, a névjegyét már Európában is letevő Szolnoki Olaj érkezik ma az újszegedi sportcsarnokba: nem csoda, ha a Naturtex-SZTE-Szedeák elleni meccsüket választottuk a hét sporteseményének Csongrád megyében.Nem mondhatjuk, hogy kipihent együttesek találkoznak: a Szedeák szerdán a Kecskemétet győzte le a bajnokságban, míg a szolnokiak a szerb Partizan Beograd ellen kaptak ki a Bajnokok Ligájában, ráadásul idegenben.A párharc esélyese az Olaj – igaz ez még úgy is, hogy mindössze egy győzelem a különbség a két csapat között a tabellán. Sztojan Ivkovics együttese a kettős terhelés mellett többször botlott a hazai porondon, kikaptak a MAFC-tól, a Zalaegerszegtől, az Alba Fehérvártól, a Kaposvártól és a Kecskeméttől. Legutóbbi négy bajnokijukból háromszor hagyták el vesztesen a pályát. Persze ez nem jelent semmit, ma 18 órától új meccs kezdődik. Ott lesz ezen Ivkovics is, annak ellenére, hogy a szakember a rossz szereplés miatt felajánlotta lemondását, ezt ugyanis a klub vezetősége nem fogadta el.

A szegedieknél, ahogy már megírtuk, a betegség szolgáltatja a témát: friss hír, hogy szerdához képest az új igazolás Bán Tibort is elérte a baj. Ám mindezek mellett láttuk, a Szedeák mindenki ellen képes lehet egy szoros meccsre. Emlékezhetünk rá: tavaly a rendes játékidőben 88–88-as döntetlent játszottak a felek, az Olaj csak a hosszabbításban tudott 101– 97-re nyerni.A találkozót Papp Péter Jakab László és Balog György vezeti. A szegedi klub arra kéri a szurkolókat, hogy a fokozott érdeklődés miatt legalább fél órával a kezdés előtt érjenek ki az újszegedi sportcsarnokhoz, ezzel elkerülve a fennakadást.1. Alba 11 9 2 909 – 833 0.9092. Körmend 11 8 3 925 – 826 0.8643. Pécs 11 8 3 913 – 851 0.8644. Zalaegerszeg 11 7 4 915 – 890 0.8185. Kaposvár 11 7 4 879 – 892 0.8186. Falco 11 6 5 949 – 894 0.7737. Szolnoki Olaj 11 6 5 925 – 873 0.7738. Szedeák 11 5 6 893 – 871 0.7279. Sopron 11 5 6 848 – 829 0.72710. Kecskemét 11 5 6 811 – 821 0.72711. Jászberény 11 4 7 848 – 876 0.68212. Atomerőmű 11 3 8 865 – 972 0.63613. Vasas 11 2 9 869 – 994 0.59114. MAFC 11 2 9 819 – 946 0.591