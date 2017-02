Szedeák: többet buktak egy meccsnél

Nem tetszett



Nenad Sulovics butaságot csinált. A szerb center nagy erősség, de már nem először fordult elő, hogy forrófejűsége hátrányt okoz a Szedeáknak. Mindkét technikaija fújható volt, ráadásul a második előtt ellene szabálytalankodtak, amit észre is vettek a játékvezetők, ő mégis reklamált. Hiába figyelmeztették a kispadról, neki a 19. percig tartott a meccs.

Tetszett



Egy huszonegy pontos vereségnél nehéz pozitívumokat találni, ám a Szedeák tegnap minden körülmény ellenére végig hajtott, küzdött a pályán, próbálták szorosabbá tenni az eredményt. Boltics és Lilov egy másodpercet sem pihent, Nikola Lazics pedig Sulovics kiállítása után hat embert forgatva hozta le a bajnokit. Ezúttal ennyire volt elég.

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 16. forduló. Kecskemét, 800 néző.Benczur, Hegedüs T., Mészáros B.Djukanovics 6/3, Pongó Ma. 2, DJERASZIMOVICS 23/3, IVOSEV 21/3, KARAHODZSICS 8. Csere: PONGÓ MÁ. 10/6, Hegedűs, Mészáros 10, Dobos 2, Molnár D., Fehér.Forray Gábor.Boltics 9, Vágvölgyi 2, LILOV 22/9, Csirics 10/6, Sulovics 3. Csere: Wirth 5/3, Révész 10.Djukanovics (30.), Csirics (33.), Pongó Ma. (36.).Sulovics (19.).Sorra történtek a rossz dolgok a Szedeák kosárlabdacsapatával a kecskeméti NB I A csoportos bajnokin. Az amúgy sem bő rotációból már a kezdés előtt hiányzott Bán Tibor és Juhos Levente, a két sérült ugyanis nem jött rendbe. Előbbi vasárnap, a Zalaegerszeg elleni hazai összecsapáson már játszhat, a bokájával bajlódó utóbbi viszont még akkor sem.Az első négy faultot a szegediekre fújták, a nyitónegyed azonban így is szoros volt. Aztán a félidőre minden megváltozott. A csapat centere, Nenad Sulovics hamar összeszedett két technikait, ami azt jelentette, hogy kiszállt a meccsből, ráadásul minimum egy összecsapásra automatikusan eltiltották. Meg is lógtak az egyébként agresszívan és jól is játszó hazaiak, a félidőben már tizenöt ponttal vezettek (50–35).Nikola Lazics vezetőedző reklamált a játékvezetőknél, amiért ő is kapott egy technikait, így a második félidőt büntetővel kezdték a hazaiak. A folytatásban csak a különbség volt kérdéses, ami 21 pont lett (82–61).– Megérdemelt a remekül védekező Kecskemét győzelme. Jól kezdtünk, de utána kiestünk a ritmusból, illetve Sulovics kiállítása nagy érvágás volt a számunkra. Nem vagyok üldözési mániás, de mintha valakit zavarna, hogy mostanában jól játszunk…Alba Fehérvár–MAFC 101–75, Pécs– Körmend 94–75, Atomerőmű– Sopron 72–78, Jászberény–Kaposvár 90–94.