Szedeák: véget ért a pihenő

Kovács Ádám (jobbra) nevelőegyesülete ellen készül. Fotó: Karnok Csaba

Több mint háromhetes szünet után folytatódik a férfi kosárlabda NB I A csoportos bajnokság a Naturtex-SZTE-Szedeák számára. Legutóbb a Jászberény ellen nyertek hazai pályán, ma 18 órától pedig a MAFC vendégei lesznek.– Sok edzéssel teltek az utóbbi hetek, az erőnlétre helyeztük a hangsúlyt, de csapatépítésként paintballozni és bokszolni is voltunk – fogalmazott a 24 éves Kovács Ádám, akit a nyáron éppen a MAFC-tól igazolt a szegedi együttes. – Edzőmeccseken is játszottunk, így nem zökkentünk ki a ritmusból. Furcsa lesz pályára lépni nevelőegyüttesem ellen, és nehéz összecsapást várok, mert a MAFC hazai pályán erős, sokat zónáznak. Kiemelten fontos ez a találkozó, meghatározhatja a következő három-négy fordulónkat – tette hozzá.Ami a sérülteket illeti, a Jászberény elleni U20-as mérkőzésen orrtörést szenvedett Révész Ádám speciális védőmaszkban már játszhat, ám a válogatott Juhos Levente, aki az All-Star Gála előtt sérült meg, biztosan kihagyja a bajnokit.– Levinek be van gyulladva a bokaízülete, nem léphet pályára, ezért nélküle kell megoldanunk a meccset. Emiatt Révész Ádira és Kovács Ádámra is nagyobb felelősség hárul majd – mondta Bonifert Domonkos ügyvezető.

1. Szolnok 9 8 1 752 – 647 0.9442. Körmend 8 7 1 677 – 587 0.9383. Falco 8 6 2 703 – 593 0.8754. Szedeák 9 5 4 693 – 644 0.7785. Pécs 9 5 4 673 – 697 0.7786. Kaposvár 8 4 4 632 – 638 0.7507. Alba Fehérvár 8 4 4 594 – 600 0.7508. Zalaegerszeg 10 5 5 762 – 794 0.7509. Debrecen 10 5 5 754 – 820 0.75010. Kecskemét 9 4 5 698 – 687 0.72211. Atomerőmű 9 4 5 686 – 710 0.72212. MAFC 9 2 7 655 – 706 0.61113. Jászberény 8 1 7 576 – 653 0.56314. Sopron 8 1 7 569 – 648 0.563