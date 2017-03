Szedeák: Wirth Ádám tud élni a lehetőséggel

Fotó: Kuklis István

Duplán ünnepelt tegnap a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Részt vettek a szegedi TIK-ben szervezett víz világnapi programokon, emellett felköszöntötték a csapat saját nevelésű hátvédjét, a 24. évét betöltő Wirth Ádámot, aki egyre több lehe- tőséget kap: idén 24 bajnokin 17,8 percet átlagolt.– Sosem voltam még ennyire motivált – mondta. – Két éve súlyosan megsérültem, műteni kellett a bokaszalagomat. Nem tudtam eldönteni, szeretnék-e még ilyen szinten játszani, ezért szerepeltem egy szezont Vásárhelyen, a B csoportban. Aztán rájöttem, van bennem annyi, hogy az élvonalban játsszak, így visszatértem a nyáron.Wirth megkapja a lehetőséget Nikola Lazics vezetőedzőtől, és élni is tud vele. Korábban irányítóként számítottak rá, idén a hátvédposzton szerepel.

– Irányítót kényszerből játszottam, de edzésen például most is az vagyok. A meccseken viszont Boltics szinte végig a pályán van, ezért örülök, hogy a saját posztomon kapok lehetőséget. Szerencsés vagyok, mert jól megy a csapatnak: könnyebb olyan együttesben játszani, amely hétről hétre nyeri a meccseket – mondta.Wirth statisztikája érdekes: 47 alkalommal próbálkozott triplával, kétpontos kísérlete viszont csak 20 akadt.– Ez a posztom sajátossága: támadásban kevesebb a dolgom, általában akkor kapok labdát, ha tiszta dobóhelyzetben vagyok. Védekezésben vannak komolyabb feladataim.A Szedeák ma újra bajnokit játszik, 18 órától a címvédő Szolnok vendégei lesznek.– Egyre jobb az Olaj, ráadásul nekik is fontos a meccs, de ha lesz lehetőségünk, szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. Összességében azonban a vasárnapi, Kaposvár elleni hazai bajnoki a lényegesebb – tette hozzá.