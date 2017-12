Szeged 2011-Cegléd: Klausz László visszatér

Supka Attila. Fotó: Szeged 2011

Kiválóan kezdte a labdarúgó NB II idényét a Szeged 2011- Grosics Akadémia: az első fordulóban a Cegléd ellen Albertirsán 2–1-re nyert. A két csapat azóta viszont ellentétes utat járt be, hiszen a Cegléd a dobogó harmadik fokáról érkezik vasárnap 13 órakor ahhoz a Szeged 2011-hez, amely az elmúlt tizenegy fordulóban képtelen volt nyerni.– A héten megpróbáltunk egy kicsit mást csinálni az edzéseken, azon kívül is, és az időrendet is megbolygattuk – mondta Supka Attila, a Szeged 2011 vezetőedzője.– Hogy milyen úton, teljesen mindegy, de az a célunk, hogy nyerjünk. Ebben a helyzetben érthetően nem azzal foglalkoztunk, hogy a csapat egykori edzője és csapata érkezik hozzánk, hanem sokkal inkább a saját dolgunkkal. Abban bízom, hogy a játékosok átérzik a meccs fontosságát annak minden összetevőjével együtt, és harcosak, kemények lesznek. Az őszi tizenkilenc forduló alapján nem kieső helyen álltunk, pedig ritka rossz szériát futottunk, és azt kívántam a saját labdarúgóimnak, hogy a további két, tavaszról előrehozott meccsen, a Cegléd és a Békéscsaba ellen jobban szerepeljenek, mint nyáron. Akkor a két meccsen három pontot szereztünk.

Klausz László. Fotó: Ceglédi VSE

A Cegléd edzője az a Klausz László, aki ezelőtt két éven át éppen a Szeged 2011 munkájáért felelt, és lett 10., majd 11. – az utóbbi idényben az NB II legkevesebb gólját kapta a csapata.– A Szeged 2011 volt az első felnőttcsapatom edzőként, ez nyomott hagyott a pályafutásomban – mondta Klausz. – A két év alatt olyan együttest alakítottunk ki, amely stabilan szerepelt az NB II-ben, és a legkevesebb gólt kapta. Így nem csoda, ha motivációban nincs hiányom. Ráadásul szeretnénk visszavágni az első fordulóban elszenvedett 2–1-es vereségért is. Ugyanaz Cegléden is a titok, mint ami a Szegednél volt: az a legfontosabb, hogy a játékosok mentálisan rendben legyenek. Ebben az osztályban nincs nagy különbség a csapatok között technikailag, ám a párharcok kimenetele rendkívül lényeges. Ez a fajta szemlélet Cegléden hamar összeállt, a Szeged 2011- nél talán nehezebben jött, de végül ott is működött. Ha csapatként gondolkodunk, és a kapitánytól a kispadon ülőkig egyfelé húzzuk a szekeret, előre lehet lépni. Nem szép futball a miénk, inkább a keretből igyekeztük kihozni a maximumot. Nekem is meglepetés, hogy a harmadik helyen állunk, hiszen nem így indultunk, de az elvárás továbbra is az, hogy a Cegléd erős középcsapat legyen. Nem vagyok hatalmas edző,a játékosaim sem sztárok, de mindenki ugyanazt akarja.

A mérkőzésről a delmagyar.hu online tudósításban számol be vasárnap 13 órától.Klausz László (balra) és Supka Attila csapata csap össze vasárnap. Fotók: Ceglédi VSE, Szeged 2011