Szeged 2011-GA: Egy lövés döntött Balmazújvárosban

Jobban állt bele a mérkőzésbe a hazai alakulat, az első félidőben több lehetősége is volt a gólszerzésre. A 11. percben Szántainak bravúrt kellett bemutatnia, aztán viszont Andorka csúsztatott mellé szöglet után. A 30. percben született a mérkőzés egyetlen találata, amikor egy balról visszagurított labdából Heffler N. egy igazítás után lőtt a szegedi kapuba.



Ezenkívül két kapufát is elértek a balmaziak – ez a félidő az övék volt. A vendégek ugyan éledeztek, sőt Klausz László rögtön a gól után változtatott is a csapaton, hiszen a mélységből irányító Coroian helyére a támadóbb szellemű Farkas A. érkezett.



A szünetben megint cseréltek a vendégek, és a héten az U18-as válogatottkeretnél kiváló fizikai tesztet produkáló Balogh G. is a támadójátékot próbálta erősíteni. Ezzel fel is gyorsult a szegediek futballja, akadtak helyzetek is, de ezeket nem