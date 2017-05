Szeged 2011-GA: fiatalokkal ikszeltek

Szeged 2011-GA–Budaörs 0–0

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 32. forduló. Gyula, 200 néző. Vezette: Radványi Ádám – jól (Szvetnyik, Garai).

Szeged 2011-GA: Szántai 8 – Jagodics 8, Horváth A. 8–2=6, Mészáros M. 8 – Achim 7, Farkas A. 7,5, Király 8, Pászka 6, Zabari 8 – Zádori 8 (Geiger –, 69.), Balogh G. 8 (Hegedűs M. –, 89.). Edző: Klausz László.

Budaörs: Horváth G. – Menyhárt, Kinyik, Tányéros Á., Wild – Petró, Sajbán Miklós, Stieber A. (Csillag 81.), Papp (Csobánki 61.) – Deli M. (Pethő 85.), Sajbán Máté. Szakmai igazgató: Bognár György.

Sárga lap: Jagodics (74.), ill. Petró (41.), Csobánki (80.), Kinyik (92.).

Kiállítva: Horváth A. (76.).



A csapatkapitány Germán Tamás és Farkas Márk sárga lapos eltiltás, Tóth Gábor régóta húzódó sérülés miatt nem szerepelhetett a Budaörs elleni mérkőzésen a Szeged 2011-GA együttesében. És ha ehhez még hozzávesszük, hogy Zádori Krisztián hetek óta „összedrótozva" játszik, az U21-es válogatott Zabari Dávid jobb válla pedig éppen ezen a mérkőzésen sérült meg, láthatjuk, nincs egyszerű dolga Klausz Lászlónak.



A korább válogatott támadó így kényszerűségből, de bátran nyúlhatott a keretben található fiatalokhoz. A kezdőben Zádori 20, Balogh Gusztáv 18, Pászka Lóránt 21, Zabari 21, Farkas Aurél 23 volt, és a meccs hajrájában bejött Hegedűs Martin is 20 évesen.



Ennek tudatában pedig dicséretes az egy pont, mert ugyan a Budaörs a tabella második felében található, de kézzel-lábbal harcol a kiesés ellen – egy ilyen csapat pedig mindenkire veszélyes. A kényszerből középső védőt játszó Horváth A. a 76. percben góltól mentette meg csapatát, igaz, az egyedül kilépő Sajbán Máté elleni fault piros lapot ért. A Szeged 2011-GA így betalálni nem tudott, de a fiatalokkal is megőrizte hálóját a vendéggóltól.



Klausz László: – Büszke vagyok a csapat teljesítményére a kiállításig, mert felforgatott kezdővel álltunk ki, mégis helyzeteket alakítottunk ki. A piros lap után már az egy pontot is őriztük – sikeresen. Rengeteg fiatal kapott lehetőséget ezen a mérkőzésen, és Balogh akár el is dönthette volna a három pont sorsát, de a rutin még hiányzik a játékából.



A bajnokság állása

1. Puskás A. 32 19 9 4 59 – 34 66

2. Kisvárda 32 17 8 7 47 – 25 59

3. Balmazújváros 32 17 6 9 38 – 30 57

4. Soroksár 32 16 9 7 52 – 29 57

5. Békéscsaba 32 17 5 10 46 – 29 56

6. Vác 32 14 9 9 39 – 33 51

7. Szeged 2011 32 12 12 8 36 – 19 48

8. Szolnok 32 13 7 12 43 – 42 46

9. Mosonmagyaró. 32 12 8 12 41 – 35 44

10. Dorog 32 12 8 12 33 – 30 44

11. Nyíregyháza 32 12 6 14 37 – 40 42

12. Siófok 32 12 6 14 36 – 40 42

13. Zalaegerszeg 32 10 11 11 46 – 45 41

14. Sopron 32 9 14 9 30 – 32 41

15. Budaörs 32 10 7 15 33 – 47 37

16. Cegléd 32 9 7 16 38 – 47 34

17. Csákvár 32 7 13 12 35 – 47 34

18. Kozármisleny 32 9 6 17 27 – 46 33

19. Cigánd* 32 7 9 16 21 – 51 27

20. SZEOL SC 32 4 4 24 16 – 52 16

*Három pont levonva.