Szeged 2011-GA: helytállt a felforgatott csapat

Farkas Márk, a Szeged 2011-GA védője – Amíg a csapat egyik fele játszott, a másik futott, aztán a félidőben cseréltünk. Eléggé felforgatott volt az összeállítás, de ez ilyenkor nem meglepő. Jó volt a meccs, több helyzetünk akadt, a kapufát is eltaláltuk Zádori révén, sőt egy 11-es gyanús szituációba is belefutottunk: Tóth Gábort elütötte a kapus, fel is szakadt egy picit a bőre a védőnknek. Az ellenfél egy szöglet után szerezte meg a győztes gólt.

Tegnap a Csongrád megyei NB-s alakulatok közül további kettő játszott felkészülési mérkőzést. Az NB II-es SZEOL SC az „osztálytárs" Békéscsabával Telkiben csapott össze – azért, mert a Békés megyeiek ezt a hetet éppen ott töltik edzőtáborban.

Az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC a Bács-Kiskun megyei I. osztály másodikja, a Kecskemét otthonában lépett pályára.

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Belek.Szántai – Jagodics, Tóth G., Mészáros M. – Povázsai, Kasuba, Coroian, Király, Achim – Andorka, Farkas A.Molnár P., Szemerédi (kapusok), Molnár J., Farkas M., Germán, Horváth A., Geiger, Zabari, Zádori.Klausz László.Eric de Oliveira.Az utolsó pillanatban megváltozott a Szeged 2011-GA első törökországi ellenfele: a szakmai stáb kérésére az azeri FK Samkir helyett egy komolyabb riválissal, a több légióst (a brazil Eric de Oliveirát, az albán Llullakut, az olasz Romeót, a szerb Susnjart és Trtovacot, a horvát Rugasevicet) foglalkoztató, a román első osztály negyedik helyén álló Gaz Metan Mediasszal csapott össze – a medgyesiek néhány napja a Honvédot verték 1–0-ra.A találkozó kiegyenlített csatát hozott, amelyet a brazil Eric de Oliveira döntött el. Az NB II-es magyar csapat az eddigi két hétben műfüvön edzett, míg a török helyszínen végre füves pályákon készülhet és játszhat – ráadásul nem a mínuszokban, hanem kellemes, 10-12 Celsius-fokos hőmérsékletben.A csapatban helyet kapott a Grosics Akadémia neveltje, a 18 éves Kasuba Dániel is, a kezdő pedig egyáltalán nem hasonlított ahhoz, amely a bajnokság őszi szakaszában rendre pályára lépett. De ennek van most az ideje, a kísérletezés, az erőfelmérés játssza a főszerepet Belekben.– Ideális meccset játszottunk, ez a találkozó sokat segített a felkészülésben – értékelt Klausz László vezetőedző a klub honlapján. – Elégedett voltam, mert egy összekevert csapat jó képet mutatott magáról az erős ellenféllel szemben. Mindenkinek rendben volt a hozzáállása, de külön örülök a fiatalok játékának, illetve annak, hogy a csatárként most bemutatkozó Farkas Aurél pozitív benyomást tett rám.A Szeged 2011-GA ma az azeri másodosztályú FC Sabail ellen lép újra pályára a törökországi Belekben – legalábbis az előzetes információk alapján.