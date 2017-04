Szeged 2011-GA: Idegenbe utaztak

A labdarúgó NB II mezőnyében a Szeged 2011-GA járt a legrosszabbul a hétközi, 29. fordulóval, hiszen míg a mezőny többi tagja a legutóbbi fordulóval ellentétesen lép pályára három napon belül – azaz ha otthon játszott, most idegenben szerepel, illetve ha idegenben játszott, akkor ezúttal otthon marad –, addig Klausz László tanítványai a vasárnapi dorogi meccs után tegnap a délelőtti edzés és az ebéd után megint buszra szálltak, és meg sem álltak Pécsig. Itt töltötték az éjszakát, majd ma 16.30-tól az új stadionnal büszkélkedő Kozármisleny otthonában kell futballozniuk. Három nap alatt 1100 kilométert ülnek buszon a játékosok...



– Hogy mire volt elég ez a két nap? Egyrészt a hajnali hazaérkezésre, valamint két edzésre és az újbóli nekiindulásra – mondta a vezetőedző, Klausz László. – A regenerációra elég volt ez a két nap, amelyben főleg azok edzettek, akik Dorogon kevesebbet vagy egyáltalán nem futballoztak, míg a többieknek két könnyedebb tréning szerepelt a programban. A tegnap délelőtti mozgás alatt azt láttam, hogy nincs különösebb gond a fáradtsággal, és rendben lesz a társaság. A Kozármisleny Békéscsabán szerepelt, így ő is sokat utazott, ráadásul néhány órával még kevesebbet pihenhetett az esti meccs miatt.



Remek formában van a Békéscsaba, amióta a fiatal Boér Gábor vette át a szakmai irányítást, akinek a stábjában pályaedzőként ott van a SZEOL SC egykori játékosa, másodedzője, Makra Zsolt.



– Három mérkőzést nyert egymás után a Békéscsaba, így mondhatjuk, hogy remek formában vannak – mondta Zoran Kuntics, a SZEOL SC vezetőedzője, aki személyes tapasztalatokról is beszámolhatott, hiszen belenézett a csabaiak Kozármisleny elleni (5–1) gálájába. – Jó a keret, agresszíven játszanak, gyors szélsőkkel rendelkeznek, Birtalan pedig különösen jó formát mutatott. Nem leszünk naivak, így felkészülünk minden eshetőségre, és nem akarunk beleszaladni a késbe. Örülök, hogy ilyen rangadót játszhatunk sok néző előtt, a két csapat nagy meglepetéssel nem tud szolgálni a másiknak.