Szeged 2011-Grosics Akadémia: hosszú kilencven perc lesz

Küzdeni kell. A szegedi csapatkapitány, Farkas Márk is ezt teszi. Fotó: GYIRMÓT FC

– Jól hangzik, hogy tíz meccse veretlen, de kiesőhelyen áll a Szeged 2011-Grosics Akadémia a labdarúgó NB II-ben. Ön szerint is furcsa kettőség ez?– Ha valaki azt mondja nekem január 8-án, amikor átvettem a csapatot, hogy lesz egy tízmeccses veretlen sorozatunk, azt válaszolom: bravó, legyen! A tavaszi 13 mérkőzésen hiába kaptunk csak 9 és szereztünk 12 gólt, miközben az őszi 21 bajnokin 14 szerzett és 26 kapott találat volt a statisztikában, mindenki csak azt nézi, hányadik a csapat a tabellán. Hozzáteszem, teljesen jogosan, és ez a széria most nem elég. Illetve még nem elég ahhoz, hogy benn maradjunk.– Ahhoz, hogy nyerjenek, gólt, gólokat kell szerezni. De vajon ki lehet eredményes?– Remélem, azon játékosok egyike, akiket pályára küldök. Mindenki tisztában van azzal, mennyire fontos mérkőzés következik. Azt szoktam mondani a meccsek előtt, hogy ne kapjunk ki. Ehhez hozzáteszem most, hogy a döntetlen sem jó, így nem marad más, mint a következő mondat: győzni kell! Jó csapat a Zalaegerszeg, bármit is mutat a tabella, vannak tapasztalt, NB I-et megjárt játékosai. Nem lehet a 15. percben megnyerni egy mérkőzést, hacsak addig nem vezetsz öt góllal. Éppen ezért fontos a türelem. Negyven nap alatt tíz mérkőzést játszottunk, most jól jött ez az egyhetes felkészülés. Egy a lényeg: mi dolgozzunk jól. Hogy ez mikor jön ki, nem tudom, de remélem, nem későn.– Volt már hasonló helyzetben?– Sem játékosként, sem edzőként még nem. Illetve amikor Vietnamban dolgoztam, akkor a csapatot elég nehéz helyzetben átvéve végül benn maradtunk. De ezt a helyzetet nem lehet összehasonlítani az ázsiaival.– Az információk alapján Zalaegerszeg-szurkolók bőven lesznek a lelátón a vasárnapi, gyulai mérkőzésen.– És én úgy tudom, szegediek is jönnek. De a való világ majd vasárnap megmutatja az igazi arcát. Legyen forró a hangulat, ám nekünk hideg fejjel, türelmesen kell játszanunk. Hosszú kilencven perc lesz. Az összes energiát mozgósítani kell. Nem félek semmitől, optimista vagyok, és ezt közvetítem a srácok felé is. Nem szabad félelmet érezni, csak élvezni a futballt – okosan és higgadtan.