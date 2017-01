Szeged 2011-Grosics Akadémia: intenzív hetek következnek

A szegedi, 3–1-re megnyert városi rangadóval fejezte be az őszi szezont a Szeged 2011-Grosics Akadémia együttese, amely a négyhetes pihenő után hétfőn megkezdte a munkát. A keretben egyelőre nem volt még új játékos, távozó is csak egy, Ivancsics Gellért, aki még az elmúlt év végén hagyta el a klubot.



– Nem volt senkinek sem súlyproblémája, azaz a téli szünetre előírt pluszmunkát maximálisan elvégezték a játékosok – mondta Klausz László, a Szeged 2011 vezetőedzője. – A bajnoki folytatásig, február 19-éig elég lesz a hathetes felkészülés, amelynek első edzéseit hétfőn tartottuk. Most az erőgyűjtés van soron, majd intenzív időszak következik edzőtáborral, végül a gyorsítás. A törökországi körülmények ideálisak voltak tavaly, ezért kértem, ha van rá lehetőség, idén is jussunk el Belekbe.



– A kilenc nap alatt minden másnap edzőmeccset játszunk, amelyek kiváló terhelést adnak a labdarúgóknak. Az első felkészülési mérkőzést már a török helyszínen játsszuk, és az ellenfelek között szerepel a kazah Irtis Pavlodar, valamint az azeri Sabail együttese. Hétköznap napi hármat edzünk, a hétvégén, szombaton szintén, utána kötelező a termálfürdő meglátogatása, majd vasárnap pihenő következik, és hétfőtől folytatjuk ugyanígy. Az igazolások terén arra számítok, aki itt van, így ha sikerül megszerezni valakit, annak csak örülök.



A bajnokság február 19-én folytatódik, a Szeged 2011- Grosics Akadémia a Cigándot fogadja Gyulán. Az utolsó fordulót június 4-én rendezik.