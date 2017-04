Szeged 2011 - Cegléd online 16:30-tól

A Szeged 2011-Grosics Akadémia előbb Dorogon, majd Kozármislenyben járt, azaz rengeteg kilométer van a játékosokban.



– Az első félidő végén egy szöglet után kipattant a labda, majd futottam vissza, és amikor beálltam a támadó elé, éreztem, hogy meghúzódtam – mesélte Farkas Márk, a Szeged 2011 védője, akit a kozármislenyi meccs szünetében le is kellett cserélni. – Sajnos a szerdai mérkőzés óta nem sokat javult a lábam, és pontosan még nem is tudjuk, hol húzódtam meg. A fájdalom hátul, a combomon érződik. Tóth Gábor is külön edz, így ketten eshetünk ki a védelemből, ha végül nem tudom vállalni a játékot, de bízom benne, hogy rendbe jövök. A Cegléd télen erősödött, küzd a kiesés ellen, de a csapategységünk és a hazai pálya miatt is a mi sikerünket várom.

A gyulai találkozóról a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.