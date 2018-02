Szeged 2011: edzőmeccs után utazik a csapat

Edzenek. Ugyanezt teszik majd Törökországban is. Fotó: Török János

Side. A kisváros az antalyai repülőtértől nagyjából 65 kilométerre keletre fekszik a török Riviérán. Ide utazik vasárnap a Szeged 2011-Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata, amely tíz napot tölt edzőtáborozással ezen a helyen.Az utazás előtt azonban ma 11 órától még egy edzőmérkőzés vár Farkas Márkékra, akik Gyulán az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC ellen lépnek pályára. Ezt követi a holnap reggel 6 órai indulás Bécsbe, ahonnan 16.30-kor startol a gép Antalyába. Hétfőn már két mozgást tart a Goran Kopunovics, Szlezák Zoltán alkotta edződuó, majd kedden jön az első felkészülési találkozó az üzbég első osztályban szereplő Almalik ellen. A Szeged 2011-GA ezen kívül még pályára lép két orosz (FC Sibir Novoszibirszk, Jenyiszej Krasznojarszk), valamint egy cseh (FKF Trinec) másodosztályú csapat ellen is kétnapos különbségekkel.A csapat utazó keretében 26 játékos kapott helyet, így a Zalaegerszegről érkező újonc, Kertész Tamás (26) is. Érdekesség, hogy éppen ebben az időszakban az NB I-es Budapest Honvéd és a Siófok is Sidében edzőtáborozik majd.

Indul a téli bajnokság



Öt csoportban 20 csapat részvételével, négy meccsel kezdődik meg ma az idei megyei téli nagypályás labdarúgó-bajnokság. A résztvevők négy helyszínen találkoznak három hétvégén keresztül, a sorozat márciustól a továbbjutókkal hétköznaponként folytatódik, a győztes 200 ezer forintot zsebelhet be.



A hétvégi program, A csoport, Csongrád, mat, 10: Csongrád Kunság-Aszfalt–Mindszent; vasárnap, 10: Tömörkény–Nagymágocs. B csoport, Sándorfalva, ma, 10: Pázsit SE–Sándorfalva, 12: Csengele– UTC. C csoport, Makó, szombat, 15.30: SZVSE–St. Mihály, vasárnap, 9: Kiszombor–Deszk. D csoport, Makó, vasárnap, 11: Apátfalva–Szőreg, 14: Székkutas–Kübekháza. E csoport, Mórahalom, vasárnap, 11: Balástya–Zsombó, 14: Móravárosi Kinizsi–Foliaplast-Bordány.