Szeged 2011: fagyott talaj vár a csapatokra

Ilyenkor az lenne a normális, ha a kezdő összetételén, a taktikán, az ellenfél gyengeségein járnának az edzők gondolatai. Ehelyett azzal kellett foglalkoznia a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged 2011-GA stábjának, hogyan oldják meg az edzéseket a műfüvön, miközben a bajnokit vasárnap 14 órától a Cigánd ellen már a normál talajon kellene lebonyolítani.– Sajnos kemény mínuszok voltak, teljesen fagyott a pályánk talaja, nem is tudtunk rendes füvön edzeni, így a játékvezető dönti majd el, lesz-e bajnoki – mondta Klausz László , a Szeged 2011-GA vezetőedzője a gyulai körülményekről.– Megvisel minket a műfű, az a nagy dilemma, hogyan ne sérüljenek meg a játékosok, miközben arra is figyelni kell, az elvégzett munka ne vesszen kárba. Ez van, mindenkinek meg kell valahogy oldania ezt a problémát. Felkészülési mérkőzésen is megnéztem a Cigándot, amely főleg a középpályán erősödött. Feltett céljuk a bent maradás, de teljesen normális az ilyen helyzetben lévő csapatnál. Az őszi 7–0-s sikerünk becsapós, nyilván ismernek már minket, így védekező Cigándra számítok, amely az ellentámadásokban bízik a Győrben és Mezőkövesden is megfordult Nicorec vezetésével.A szakember elmondta, apró sérülések miatt a kezdő összetételében még sok a bizonytalanság.