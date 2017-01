Szeged 2011: futnak a jó erőnlétért Zádori Krisztiánék

Egymás ellen



Ma felkészülési mérkőzést játszik két Csongrád megyei NB-s labdarúgócsapat – egymás ellen. A 11 órakor Hódmezővásárhelyen kezdődő találkozón a HFC (NB III) a SZEOL SC-t (NB II) fogadja.

Második hete tart a Szeged 2011-GA felkészülése. – Délelőtt labdás edzés volt, majd délután jött az erősítés és a futás – nyilatkozta lapunknak Zádori. – Sokat futunk, de a megfelelő erőnlét szükséges ahhoz, hogy a tavaszi szezont kibírjuk. Az ősszel nem volt gondunk ezen a területen, így azt gondolom, a munkát látva és elvégezve most sem lehet.A 20 éves támadó hat gólt szerzett ősszel. – Elégedett is vagyok, meg nem is ezzel a gólszámmal – jegyezte meg a szegedi labdarúgó. – Nem lehetek telhetetlen, de tény, akár több gól is szerepelhetne a nevem mellett. A kapu előtt pár tized- vagy századmásodperc marad a döntésre, ezt az időt kell minél jobban felhasználni. Sokat gyakoroljuk a támadások befejezését, ebben is lehet előrelépés tavasszal.A Szeged 2011-GA január 22-étől február 1-jéig Törökországban edzőtáborozik. – Várom már ezeket a napokat, hiszen jó pályákon, füves talajon, erős ellenfelekkel edzhetünk és játszhatunk – folytatta Zádori. – Nem mínuszokban, hanem ideális hőmérsékleten futballozhatunk, ez is lényeges. Tavasszal nem szabad olyan meccseket játszanunk, mint a Sopron vagy a Soroksár ellen, azaz ha vezetünk, meg kell tartani az előnyt.