Szeged 2011 GA: keresik az okokat

A hazaiaknak három, a vendégeknek öt pontjuk van, így mindkettő részére fontos mérkőzés következik a sűrű heti program elején.



– Sokat dolgoztunk a héten azért, hogy megtaláljuk azt a csapatot és annak egységét, amely eredményre vezet – nyilatkozta Supka Attila, a Szeged 2011-GA vezetőedzője.



– A fiúkat is bántja a két vereség, és keresik az okát, hogy miért nem tudunk úgy, olyan agresszíven futballozni, mint a felkészülési meccseken. A sok új játékos különböző edzettségi szinten került hozzánk, így az is idő, amíg egyforma erőben lesznek. A három meccset elemezve a Szolnok masszív csapat, amely biztos védekezésből kontrázik. Nem gondolkodunk tovább a mai meccsnél, ezt nyerjük meg, majd utána frissítünk, hogy a hétközi forduló terheit is bírjuk.