Szeged 2011: nem nézik a tabellát a Budaörs elleni meccs előtt

Érdekes a futball – de ezt tudjuk. Hogy miért? Mert itt van a Szeged 2011 esete: a labdarúgó NB II ősszel lejátszott 21 mérkőzése után nem volt kieső helyen a csapat, pedig sorrendben 13 alkalommal nem tudott nyerni. Elkezdődött a tavaszi szezon, és előbb legyőzte a Vácot, majd kikapott a Budafoktól, ezek után pedig a kiesést jelentő 18. helyen állva utazik vasárnap a negyedik Budaörshöz.



– Azt mondtam a srácoknak, ha eddig nem nézték a tabellát, most nem is érdemes azzal foglalkozni, hol állunk – nyilatkozta Goran Kopunovics, a Szeged 2011 edzője.



– Az idő viszont nem velünk van, hiszen minden mérkőzésen égető szükségünk van a pontra vagy pontokra. Nem pánikolunk, én vállalok minden felelősséget, és az eddigi két közös bajnokink után látom, hogyan edzenek, és látom, hogy többre képesek a fiúk. Van még tizenöt bajnoki, rögtön itt a budaörsi, és ez az NB II annyira érdekes bajnokság, hogy bárki legyőzhet bárkit. A Budafok elleni meccsen a statisztika szerint minden szegmensben jobbak voltunk. Az edzések alapján sincs helye az aggódásnak, bízom a fiúkban és abban, hogy közösen felállunk. Azonban ha csak egyvalaki is nem a saját maximumát hozza, már nehéz felülmúlni az ellenfelet. Akaratban, mentalitásban, tudásban, felelősségvállalásban kell a kétszer-háromszor több plusz, ami az ellenfelek fölé emel majd minket.