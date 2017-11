Szeged 2011: nem szépen kell nyerni

Mikor, ha nem most? – tehetnénk fel a kérdést a Szeged 2011-Grosics Akadémia labdarúgóinak. Az NB II-es csapat ugyanis holnap 13 órától a Csákvárt fogadja – azt a Csákvárt, amely utolsó volt, ám az utóbbi három fordulóban öt pontot gyűjtött, így helyet cserélt a most már 20. Sopronnal. A két együttes között négy pont a különbség, a Szeged 2011-GA tehát olyan ellenfelet fogad, amely mögötte van.



– Nincs más választásunk, mint nyerni. Lehet itt szépíteni a helyzetünket, és azt említeni, a lehetőségeink megvannak, rendre fölényben játszunk. Ha viszont nem találsz be, csak egy pontot szerezhetsz, vagy kikapsz – vélte Supka Attila, a Szeged 2011-GA edzője. – Eljött az önértékelés ideje, és olyan teljesítményt kell nyújtanunk, amely nem szép, de győzelmet hoz.