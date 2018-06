Szegeden is nagyot alkotott: 84 évesen elhunyt Kovács Ferenc labdarúgó mesteredző

A szegedi labdarúgás díszpolgára elismeréssel 2012-ben. Kovács Ferencet Szegeden is szerették. Fotó: Karnok csaba

Szalai István, Kovács Ferenc szegedi pályaedzője

– Ilyen emberrel sem addig, sem azóta nem találkoztam: egyszerűen olyan szeretet áradt belőle, hogy nem is lehetett rá haragudni. Volt, aki azt mondta: míg vele együtt megnézett egy magyar futballmeccset, annyit tanult másfél óra alatt, mint egy diák négy év alatt a TF-en. Én meg egy évet dolgozhattam vele... Amikor vége lett a felnőttek edzésének, azonnal ment hátra megnézni a gyerekek tréningjét: „Nézd, Pista, ők lesznek majd egyszer a felnőttcsapat tagjai" – mondta. Ha pedig egy megyei bajnokira látogatott el, megvette a belépőt, pedig mondták neki, hogy nem kell. Bárhol megjelent, megállt körülötte a levegő.



Dr. Tóth János, Kovács Ferenc egykori szegedi játékosa

– Én már Székesfehérvárról ismertem Feri bácsit, hiszen ottani ifistaként nézhettem, milyen jó edzéseket tart. Sokat sztorizott az UEFA-kupa-menetelésről, közben pedig jól ötvözte a fegyelmet és a jókedvet. Kemény, de egyenes ember volt, modern gondolkodású edző, aki nagy gyakorlattal rendelkezett, és rávezetett minket a győzni tudásra, a koncentrálásra. Pályafutásom legjobb három edzője között ott van.

1989 nyarát, július elejét írtuk. Túl volt Szeged labdarúgása egy hatalmas csalódáson, a Vasas elleni osztályozón. Az NB I-es Szeged SC a budapesti 1–1-es döntetlen után hazai pályán 1–0-ra kikapott úgy, hogy a Vasas a lefújás pillanataiban 11-esből gólt szerzett, ezzel feljutott, a Szeged pedig kiesett.Ebben a helyzetben érkezett a Tisza partjára Kovács Ferenc, aki kétéves szerződést kötött a klubbal.– Egy-egy ember életében mindig adódnak olyan csapatok, melyeket jobban kedvel az átlagnál. Nekem kettő volt, a MATEOSZ és a Szeged. Már fiatalként figyelemmel kísértem e két csapat sorsát. Az utóbbinál a város is nagy hatással volt rám, valahányszor itt jártam, mindig megragadott valami a miliőjéből – nyilatkozta Kovács Ferenc lapunknak 1989. július 11-én arra a kérdésre, mesteredzőként miért is fogadta el a másodosztályba kiesett klub kétéves ajánlatát, miközben 1985-ben az UEFA-kupa-döntőig vezette a Videotont. Majd azt is hozzátette: – Egyet azonban képtelen vagyok elfogadni. Nevezetesen azt, hogyan lehetséges, hogy sokkal kisebb, szabadjon azt mondanom, majdhogy csupán településként számon tartott helységeknek van NB I-es csapata, ennek a csodálatos városnak viszont nincs! Ez mindig ott motoszkál a fejemben...Mintha ma mondta volna... A téma még mindig napi rendszerességgel előkerül, Kovács Ferenc viszont sajnos már nincs köztünk. Szomorú hír érkezett ugyanis: a mesteredző 84 éves korában, tragikus hirtelenséggel szerdán elhunyt. Vasárnap még együtt ünnepelte Felcsúton a csapattal a Videoton harmadik bajnoki címét, szerdán viszont rosszul lett, majd a székesfehérvári kórházban elhunyt. Ő az egyetlen Magyarországon, aki játékosként (1964, MTK, KEK) és edzőként (Videoton, 1985, UEFA-kupa) is európai kupadöntőbe jutott. Labdarúgóként az MTK-val kétszeres magyar bajnok és KK-győztes, válogatottként olimpiai bronzérmes balfedezet (1960, Róma), magyar szövetségi kapitány (1978–79), illetve az Eger (1970–72), a Videoton (1972–77, 1983–86, 1987–88), a Vasas (1977–78), a Debrecen (1980–83), a spanyol Las Palmas (1986–87) és a Szeged után az Újpest (1990–93) edzője.Amit vállalt, azt teljesítette a Tisza partján: bajnoki címre vezette a Szeged SC-t az NB II Keleti csoportjában – hatalmas, kilencpontos előnnyel a Kazincbarcika előtt. A bajnokság végén azonban elhagyta a Szeged SC-t, mert a betegeskedő felesége mellett szeretett volna lenni. És ezek után Újpesten még MNK-t nyert 1992-ben.A mesteredzőt az MTK Budapest, a Videoton FC és az MLSZ is saját halottjának tekinti.