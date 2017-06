Szegeden szurkolhatunk Olasz Annáéknak

Kialakult a vb-keret



A Gravelines-ban rendezett francia bajnokságon kialakult a magyar úszóválogatott nyílt vízi vb-kerete, Gellért Gábor szakágvezető az egyes számok két-két legjobb hazai indulóját nevezi a hazai rendezésű világbajnokságra. Férfiak, 5 km: Papp Márk, Rasovszky Kristóf, 10 km: Rasovszky Kristóf, Székelyi Dániel, 25 km: Gyurta Gergely, Rasovszky Kristóf. Nők, 5 km: Novoszáth Melinda, Juhász Janka, 10 km: Olasz Anna, Sömenek Onon Kata, 25 km: Olasz Anna, Sömenek Onon Kata.

Olasz Anna hazai pályán versenyez majd vasárnap a Maty-éren, az országos bajnokságon. Fotó: musz.hu

Olasz Anna mérlege továbbra is parádés: karrierje során mindössze háromszor teljesített 25 km-es versenyt, ezek eredménye egy Európa-bajnoki és egy világbajnoki ezüstérem, hétvégén pedig a francia bajnokság aranymedálja járt a Haász SZUE klasszisának. A szegedi nyílt vízi úszó Gravelines-ban lett a legjobb, ami nagy öröm, de számára az igazi tét 10 kilométeren volt, az olimpiai távon pedig a legjobb magyarként kiharcolta a vb-indulást, míg a hosszabb távon már korábban kvalifikált. Nincs megállás, egy héttel később újabb verseny jön, nem is akármilyen: vasárnap a Maty-éren rendezik a nyílt vízi úszók országos bajnokságát. A vb-rendezésre készülődő Balatonfüred helyett beugró helyszínen bárki ingyen szurkolhat majd hazánk legjobbjainak, a belépés ugyanis ingyenes a 16 órakor kezdődő versenyre.– Általában 60-70 fős mezőny szokott lenni az ob-n, most is hasonlóra lehet számítani. A felnőtteknek és a junioroknak négy kört kell teljesíteniük a 10 kilométerhez, a serdülők és ifjúságiak pedig kisebb távokat teljesítenek – árulta el a Haász SZUE vezetőedzője, Gellért Gábor, aki egyben a magyar nyílt vízi válogatott szakágvezetője is. – Szegedi részről Olasz Anna, Farkas Tamás, Vas Laura és Fábián Milán indul, utóbbi két sportoló számára pedig külön tétje van a viadalnak, hiszen a legjobb háromba kerüléssel junior-Eb-indulást lehet kiharcolni.

Visszatérve Olasz Annára: számára majdhogynem edzés a hazai rendezésű ob, de a szurkolásra neki is szüksége lesz, hiszen egyre több a trónkövetelő fiatal tehetség, fárasztó versenyen van túl, ráadásul a szegediek büszkesége még sosem tudott otthon versenyezni, a Maty-éren eddig csak tréningeken vett részt.– Nagyon örülök, hogy otthon lesz az esemény, pluszerőt ad, és egy kis nyugalmat, hiszen most sokat kell utazni – kezdte a beszélgetést Olasz Anna. – Június végén még a portugáliai világkupán is indulok, majd a vb előtt az Európa-kupa barcelonai állomását is teljesítem. Ezek tényleg edzésnek felelnek meg, és most már lassan a hajrámon is lehet javítani, az állóképességemmel ugyanis már nem lehet gond. Ezt a francia bajnokság 25 kilométeres versenyén elért elsőség bizonyítja, ami pozitív élmény volt. Ezen a távon mindig dobogós voltam, ha célba értem, ezt a tendenciát szeretném a világbajnokságon is tartani, és úgy tűnik, jó úton járok – véli a szegedi olimpikon.