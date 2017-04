Szegedi döntő a nőknél - élő eredménykövetés a HungaroSun XXIX. egyéni országos squashbajnokságról

Farkas Balázs (1. kiemelt, Vidux)–Kovács Mihály (Platán SE) 11-3, 11-1, 11-5

Tomcsányi Tibor (PSA)–Kőmíves Balázs (9-16., Victor) 11-13, 11-3, 8-11, 7-11

Kispéter Ádám (9-16., Victor)–Krasznai Gábor (Go Ahead) 11-5, 11-5, 11-6

Farkas Balázs (1., Vidux)–Kőmíves Balázs (9-16., Victor) 11-5, 11-7, 11-6

Kispéter Ádám (9-16., Victor)–Vas Máté (5-8., Vidux) 11-7, 11-7, 12-10

Dévald Tamás (Khan) 7-11, 8-11, 11-8, 5-11

Juhász Áron (9-16., Top Ch.)–Sebők Benedek (3-4., Vidux) 4-11, 5-11, 4-11

Krajcsák Márk (3-4., PSA)–Kamocsai Bendegúz (Squashb.) 11-9, 11-5, 11-7

Kiss Dániel (9-16., Vidux)–Boros Dávid (5-8., Victor) 9-11, 3-11, 7-11

Hoffmann Péter (5-8., Vidux)–Tóth Miklós (9-16., Victor) 11-2, 11-4, 11-9

Dévald Péter (Khan)–Szabóky Márton (2., PSA) 9-11, 2-11, 3-11



Negyeddöntők: Farkas Balázs (1., Vidux)–Kispéter Ádám (9-16., Victor) 11-8, 11-6, 11-3 Sebők Benedek (3-4., Vidux) 4-11, 3-11, 11-13

Krajcsák Márk (3-4., PSA)–Boros Dávid (5-8., Victor) 11-4, 11-7, 11-6

Hoffmann Péter (5-8., Vidux)–Szabóky Márton (2., PSA) 15-13, 11-6, 10-12, 7-11, 11-6



A további program,

elődöntők, vasárnap, 10.40: Farkas Balázs (1., Vidux)–Sebők Benedek (3-4., Vidux) Krajcsák Márk (3-4., PSA)–Hoffmann Péter (5-8., Vidux)

Bronzmérkőzés: vasárnap, 12.00

Döntő: vasárnap, 13.20

Dévald Tamás (Khan)–4-11, 3-11, 11-13–Boros Dávid (5-8., Victor) 11-4, 11-7, 11-6–Szabóky Márton (2., PSA) 15-13, 11-6, 10-12, 7-11, 11-6Krajcsák Márk (3-4., PSA)–Hoffmann Péter (5-8., Vidux)vasárnap, 12.00vasárnap, 13.20 Nők, nyolcaddöntők:

Csókási Gabriella (1., Vidux)–Tolonics-Magony Melinda (BSA) 11-4, 11-4, 11-3

Harmath Eszter (Vidux)–Chukwu Hannah (5-8., Squashberek) 7-11, 3-11, 2-11

Guti Judit (5-8., Go Ahead SE)–Laskai Vanda (Vidux) 7-11, 8-11, 11-13

Szabó Mercédesz (City)–Farkas Fatime (3-4., Squashberek) 3-11, 3-11, 7-11

Kiss-Máté Csenge (3-4., Top Ch.)–Magdits Szilvia (Marostő SE) 11-1, 11-1, 11-0

Hajnal Helga (Vidux)–Szűcs Liza (Marostő SE) 11-4, 11-0, 11-0

Burmeister Réka (5-8., Totem)–Láng Petra (Egri Squash SE) 11-6, 11-4, 11-3

Takács Kata (Vidux)–Szombati Edina (2., Top Challenge) 6-11, 5-11, 5-11



Negyeddöntők:

Csókási Gabriella (1., Vidux)–Chukwu Hannah (5-8., Squashb.) 11-0, 11-8, 11-9

Laskai Vanda (Vidux)–Farkas Fatime (3-4., Squashb.) 11-7, 6-11, 6-11, 5-11

Kiss-Máté Csenge (3-4., Top)–Hajnal Helga (Vidux) 6-11, 3-11, 11-7, 11-6, 9-11

Burmeister Réka (5-8., Totem)–Szombati Edina (2., Top) 11-7, 6-11, 11-13, 11-8, 4-11



A további program,

elődöntők, vasárnap, 10:

Csókási Gabriella (1., Vidux)–Farkas Fatime (3-4., Squashberek Sportegyesület)

Hajnal Helga (Vidux)–Szombati Edina (2., Top Challenge)

Bronzmérkőzés: vasárnap, 11.20

Döntő: vasárnap, 12.40



19.15: véget ért a szombati versenynap: a nőknél Csókási Gabriella és Hajnal Helga, a férfiaknál Farkas Balázs, Hoffmann Péter és Sebők Benedek jutott be a legjobb négy közé a szegedi Vidux Tisza Squash SE-ből. Vasárnap 10 órakor folytatódik a program!



18.26: újabb szegedi a négy között: Sebők Benedek harmadik meccsét is simán, három szettben húzta be, igaz az utolsó játszmában izgulnia kellett kicsit Dévald Tamás ellen (11-4, 11-3, 13-11).



18.01: micsoda mérkőzés volt ez is! Hajnal Helga öt szett után jutott az elődöntőbe! Két szegedi lesz tehát a négy között Hajnal és Csókási személyében. Az elődöntők holnap 10 órakor kezdődnek.



17.22: a tavalyi ezüstérmes Csókási Gabriella egy könnyű és két nehezebb szett után jutott be a négy közé Chukwu Hannah ellen (11-0, 11-8, 11-9). A szintén viduxos Laskai Vanda kiesett, de egy szettet azért nyert Farkas Fatime ellen.



15.59: szintén továbbment a női mezőnyben a Vidux-játékos Laskai Vanda és Csókási Gabriella. Harmath Eszter kikapott, így az alsó ágra került.



15.21: Hajnal simán jut a nyolc közé.



15.05: kezdenek a nők, a centerpályán rögtön a szegedi címvédő, Hajnal Helga. Itt lehet nézni a meccsét élőben!



15.03: a legjobb nyolc mezőnye a férfiaknál:



14.35: négy Vidux-játékos játszott eddig a négy közé jutásért: Farkas Balázs és Sebők Benedek nyert, Vas Máté és Kiss Dániel viszont búcsúzott.



14.06: szegedi kieső: Vas Máténak néhány hónapja műtötték meg a térdét, közel sem volt száz százalékos formában, így kikapott a nyolc közé jutásért Kispéter Ádámtól. A nőknél a szegedi Harmath Eszter is főtáblára jutott, aki a vásárhelyi Csordás Rita ellen nyert négy szettben (7-11, 13-11, 11-6, 11-6).



13.16: a nőknél a szegedi Takács Kata 11-8, 11-5, 11-2-re verte az egri Gyurina Dorottyát, így felkerült a főtáblára.



az alsó ágon több szegedi siker is született: győzött Kovács Mihály és Takács Bence, míg a 14 éves Takács Benedek szettet tudott nyerni.

–Takács Bence (Vidux) 11-3, 11-4, 11-2Bíró Balázs (Totem)–5-11, 9-11, 4-11–Konfár Tamás (9-16., Etalon) 7-11, 11-7, 9-11, 11-6, 11-6Lőrinczi Balázs (Victor)–11-9, 4-11, 9-11, 1-11Takács Benedek (Vidux)–5-11, 0-11, 3-11–Tamásy Ábel (PSA) 11-3, 11-3, 11-3Szűts Dániel (9-16., Alba)–1-11, 4-11, 2-11–Rabi Illés (Etalon SE) 11-5, 11-5, 8-11, 11-5–Nagy Péter Bálint (Alba) 11-5, 11-4, 11-3Kohlrusz Balázs (Marostő SE)–6-11, 3-11, 4-11–Ulics Máté (Alba) 11-8, 4-11, 9-11, 11-8, 11-9Makra Roland (9-16., Totem)–6-11, 7-11, 6-11Pocsai Ákos (Etalon SE)–11-4, 6-11, 5-11, 1-11véget ért az első forduló a férfiaknál, kialakult a legjobb 16 mezőnye. Most az alsó ági meccsek következnek, aztán a nők kezdik el szereplésüket, a férfiak pedig 13 óra után folytatják a második fordulóban.a szegediek meccsét végül Hoffmann nyerte 11-6, 11-3, 11-4-re.a szegedi játékosok közül eddig Farkas Balázs, Vas Máté, Sebők Benedek és Kiss Dániel jutott a legjobb 16 közé, ebben semmi meglepetés nincs. Mindannyian a Vidux Tisza Squash SE versenyzői. Hoffmann Péter is ennek a klubnak a tagja, ő a szintén szegedi Kohlrusz Balázzsal (Marostő SE) meccsel jelenleg.az első meglepetés: a tatabányai Kamocsai Bendegúz kiejtette a kiemelt Szűts Dánielt a legjobb 16 közé jutásért. A szegedi Kiss Dániel is továbbjutott, a Vidux versenyzője Rabi Illést verte a 16 közé jutásért.Kovács Zsolt személyében egy újabb kiemelt is továbbjutott.

két szegedi párharc is lezajlott: Vas Máté Takács Bencét, Sebők Benedek pedig a mindössze 14 éves Takács Benedeket győzte le a papírformának megfelelően három játszmában.– Ilyen fiatalon nem sokan jutnak el a főtábláig, szóval szeretném megbecsülni a lehetőséget. Klubtársam, Sebők Beni ellen kezdek, ott nincs esélyem győzni, utána viszont az alsó ágon szeretnék én is meccset nyerni – fogalmazott még az ob előtt Takács Benedek. – Májusban lesz a prágai U15-ös Európa-bajnokság, ahol én is helyet kapok majd a magyar csapatban, éppen ezért most a szokásosnál is többet készülök. Majdnem minden nap lemegyek a Squash Clubba, a tavaszi szünetben pedig naponta több edzésem is volt.volt némi változás az utolsó napokban a visszalépések miatt. A végleges sorsolás szerint a női mezőnyben Hajnal Helga, Csókási Gabriella, Takács Kata, Laskai Vanda, Csordás Rita és Harmath Eszter képviseli még a Viduxot, Magdits Szilvia és Szűcs Liza a Marostő SE-t, míg a rekordbajnok Szombati Edina szegedi nevelésként lép pályára. A férfiaknál a Viduxból Farkas Balázs, Sebők Benedek, Vas Máté, Hoffmann Péter, Kiss Dániel, Takács Bence és Takács Benedek jutott a főtáblára, a Marostő SE-t Kohlrusz Balázs, a Platán SE-t Kovács Mihály képviseli.