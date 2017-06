Szegedi győzelem Olaszországban

A világ legnagyobb fiú utánpótlás vízilabdatornája kezdődött meg ma délelőtt Olaszországban, Lignanóban. A HaBaWaBa viadalon 128 (!) csapat nevezett au U11-es korosztályban, az U9-es közel 60.A nagyobb korosztályban évek óta szerepel a Szeged Vízipóló Suli is, tavaly az U11-ben a harmadik lett az SZVPS. Az elmúlt héten az U13-asok az ötödikek lettek.Idén 15 fő alkotja a keretet, vasárnap egy közel 11 órás út érkezett meg a társaság. Lignano közvetlenül az olasz tengerparton fekszik, a létesítmény olimpiai felkészülési centrum, olyan, mint hazánkban Tata.Brazil, francia, görög, török, szerb, román, egyiptomi, amerikai csapatok is találhatóak a mezőnyben, és sok-sok magyar együttes. Hétfő délelőtt kezdődtek a küzdelmek, az U11-es együttesek öt pályán mérik össze az erejüket. Éles Vilmos és Szabó Zoltán csapata nyitott medencében az olasz ASD Aquamanagement ellen kezdett, és nyert magabiztosan 14-re. Mádai Sándor szerezte az első szegedi gólt, ami megnyugtatta a csapatot, az egyetlen leány - minden csapatban szerepelhet -, Kőrffy Anna remek gólpasszokat adott, így magabiztosan nyerték a meccsét.Hétfőn 18 órakor a román Bukarest lesz az ellenfél, a 7 fős csoportból az első négy jut be a legjobb 64 közé, és fontos lenne a győzelem megszerzése.Lignano, HaBaWaBa, csoportmeccs, 1. forduló.SZVPS: Vadkerti – Lalia 2, Mikházi 2, Kőrffy 1, Mádai 1, Mucsi. Csere: Oláh, Szabó 1, Dudás 3, Molnár 1, Nagy 1., Tremmel 2, Tatár, Darvasi, Komáromi. Edzők: Éles Vilmos, Szabó Zoltán.