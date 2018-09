Szegedi házi gólkirály a homokon

A strandlabdarúgó Euroliga B divíziójának rájátszásában szerepelhetett a magyar válogatott. A gárda célja a döntős szereplés volt, hiszen a finálé győztese az A divízióban folytathatja jövőre, míg a vesztes kvalifikálta magát a 2019-es, Minszkben rendezendő Európa-játékokra. A Kazahsztántól és a tavaly még A divíziós Németországtól elszenvedett vereség után azonban csak az ötödik helyért játszhatott a csapat, amit az angolok legyőzésével el is értek.



– Sajnos idén nagyon keveset volt együtt a csapat, a többi B ligás válogatott sokat gyakorolt, csalódottan jöttünk haza. A kazahok fizikálisan múltak felül bennünket, a németek más hőfokon pörögtek – fogalmazott a válogatott játékosa, Rutai Balázs, aki mellett Csongrád megyéből Szentes-Bíró Tamás és Deák Donát is tagja volt a nemzeti csapatnak.



A nagypályán a Tiszaszigetben futballozó Rutai hozzátette, akárcsak a nagypályán, a homokon is érezhető az, hogy egyre több ország zárkózik fel a nemzetközi szinthez, így nagyon kiegyenlített lett a mezőny.



Rutai a magyar csapat góljainak közel felét (hatot) szerezte. – Négy meccsen a 13 lőtt gól kevés, ezzel együtt tőlem sem jött úgy az extra teljesítmény. Az új vezetés eldönti, mi lesz a válogatott sorsa – utalt Rutai arra, hogy

a strandlabdarúgó-válogatott szereplésének jövője kérdésessé vált, így egyelőre senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő.