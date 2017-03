Szegedi Korcsolyázó Egyesület: új ügyességi szám mutatkozott be

Hét ország versenyzői siklottak a jégen a háromnapos eseményen, összesen 311-szer dördült el a startpisztoly.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület és a Tuti Korcsolyázó Sportegyesület összesen több mint 30 versenyzőt nevezett, és így minden korcsoportban volt szegedi érdekeltségű versenyző. A Szegedi KE-ből kiemelendő Tóth Anna és Somodi Maja ezüstérme, valamint az ügyességi versenyben Kormányos Nina aranyérme és Liszli Gábor ezüstérme.



A szegedi viadalon debütált egy újfajta ügyességi versenyszám, amelyben a legkisebb korcsoport versenyzőinek akadályokat is kellett teljesíteniük, ezzel is színesebbé téve a versenyt. Az ügyességi pálya ugyanúgy, mint a rövidpályás gyorskorcsolya szabvány pályája, 111 méter hosszú körben volt kihelyezve. Az akadályokat háttal, bóját kerülve, ugorva, karikán és gát alatt átbújva, egy lábon csúszva és szlalomozva kerülték ki a legkisebb gyerekek.



A szegedi klubok eredményei, Szegedi KE, junior F, lányok: 2. Tóth Anna Rebeka; ügyességi: 2. Tóth A. Junior E, lányok: 6. Somodi Luca, 9. Kormányos Nina; ügyességi: 1. Kormányos N., 11. Somodi L. Junior E, fiúk: 8. Liszli Gábor, 12. Kalmár Botond, 14. Vágfalvi Máté; ügyességi: 2. Liszli, 4. Kalmár B., 17. Vágfalvi. Junior D, lányok: 2. Somodi Maja. Junior C, lányok: 11. Püspök Fanni; fiúk: 5. Jászapáti Péter, 17. Kalmár Levente (sérülés miatt nem fejezte be a versenyt). Ladies: 9. Kis Virág Bianka; men: 5. Révész Gergő, 7. Takács Norbert.

Tuti KKSE Szeged, junior F, fiúk: 2. Jancsó Zoltán, 7. Hegedűs Zsombor. Junior E, lányok: 3. Jancsó Zoé, 17. Czank-Varga Viktória, 18. Nógrádi Panna, 20. Rikk Tímea; fiúk: 4. Czank-Varga Benjámin, 10. Hegedűs László, 15. Sánta Dezső, 19. Hallósy Dominik, 22. Engedi Dániel, 24. Kardos Ervin. Junior D, fiúk: 10. Nógrádi Marcell, 14. Péter Tamás. Junior C, fiúk: 2. Kmetykó Péter, 4. Nógrádi Bence, 11. Gera Márton, 14. Péter Gergely Dániel, 16. Lengyel Levente.