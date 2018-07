Szegedi leány vébéaranya - Giricz Laura tagja volt a magyar juniorválogatottnak

A szegedi Giricz Laura (első sor, balról az ötödik) a magyar válogatottal világbajnok lett. Fotó: mksz

Pigniczki Krisztina: ez 18 játékos sikere



A magyar női juniorválogatott másodedzője a makói születésű Pigniczki Krisztina volt. Az egykor a Szegedi ESK-ban is szereplő játékost nyaralása közben értük el. – Egy szóval összefoglalva a világbajnoki szereplést: csodás! Mindig azt hangsúlyoztuk a lányoknak, hogy csakis együtt sikerülhet szép eredményt elérni. Ez a győzelem 18 játékos sikere. Mindenkié! Végig partnerek voltak, sokat beszélgettünk velük, hogy ez az utolsó nagy korosztályos eseményük, ahol nagy dolgot alkothatnak. Az aranyérem a nevelőedzők sikere is. Ezt is kiemeltük, így a szegedi Giricz Laura első edzője, aki az enyém is volt, Mandl Gábor is kivette a részét a vébéaranyból. Laura kevesebb szerepet kapott most, mint előtte, de ugyanolyan fontos része volt a csapatnak, mint bárki más.

– Még most sem hiszem el igazán, hogy mi történt velünk – kezdte a beszélgetést a szegedi születésű Giricz Laura, aki tagja volt a Debrecenben junior-világbajnoki címet szerzett női kézilabda-válogatottnak. A mieink fantasztikus teljesítményt nyújtottak, és lettek elsők.– Célunk az volt – folytatta a beszélgetést az NB I-es Békéscsabát erősítő játékos –, hogy kerüljünk be a legjobb négy közé. Ha már ott voltunk, akkor megjött az étvágyunk, így a végső győzelemre hajtottunk. Nem volt egyszerű a feladat, még sohasem játszottunk ilyen népes közönség előtt, de éppen a szurkolók segítettek nekünk a legtöbbet, ezért sikerült a második félidőben fordítanunk a norvégok ellen. Jó érzés volt azt tudni, hogy a családom ott szurkol nekünk a lelátón, ez nagyon sokat jelentett nekem.Laura évek óta tagja az utánpótlás-válogatottnak, jelenlegi csapatával, a Békéscsabával meghosszabbította a szerződését. A nagyszerű magyar győzelmet így értékelte: – Abban rejlett a titkunk, hogy nagyon régóta együtt játszunk. Már a serdülőválogatottban közösen szerepeltünk, igazi barátok vagyunk. Idén tavasszal edzőváltás történt a csapatnál, ami jó hatással volt ránk, újabb lendületet kaptunk. Meccsről meccsre jobban játszottunk. Érdekesség volt, hogy másodedzőnk, Pigniczki Krisztina is szegedi, sokat viccelődtünk azon, hogy egy iskolába jártunk, mindketten a Vörösmartyban végeztünk. Sokat beszélgettünk és nevettünk. Ez a jó hangulat végig jellemző volt ránk.A 20 éves beállós nem sok pihenőt kapott. Hétfőn még Szegeden volt, kedden viszont már pihenni indult.– Jövő héten hétfőn már edzésre kell jelentkeznem Békéscsabán, ahol jól érzem magam. Biztos, hogy komoly lökést ad majd a pályafutásomban ez a remek eredmény, amit csodás dolog megélni. Most kicsit kikapcsolódok, utána pedig megint a kézilabda játssza majd a főszerepet.