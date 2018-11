Szegedi rangadó Gyulán: vasárnap 13.30-kor az NB III-ban a második és a harmadik találkozik

Péter Antal (balról) és Germán Tamás összecsaphat. Fotó: Frank Yvette

A bajnokság állása

1. Szentlőrinc 13 11 0 2 23 – 6 33

2. Szeged-GA 13 8 3 2 26 – 8 27

3. SZEOL SC 13 7 2 4 18 – 8 23

4. Honvéd II. 13 7 2 4 18 – 15 23

5. Dunaújváros 13 6 3 4 15 – 10 21

6. Kozármisleny 13 5 5 3 17 – 10 20

7. Iváncsa 13 5 3 5 20 – 16 18

8. Taksony 13 5 3 5 15 – 16 18

9. Dabas 13 4 5 4 15 – 18 17

10. Kecskemét 13 3 6 4 19 – 19 15

11. Makó 13 4 2 7 15 – 25 14

12. Szekszárd 13 4 1 8 6 – 16 13

13. Rákosmente 13 3 4 6 13 – 18 13

14. Pécs 13 2 6 5 11 – 17 12

15. Paks II. 13 2 4 7 6 – 20 10

16. HFC 13 1 5 7 8 – 23 8

Már csak három bajnoki forduló van hátra a labdarúgó NB III Közép csoportjának őszi idényéből: két meccs az eredeti sorsolás szerint, egyet pedig tavaszról hoznak előre.Ha a szilárd tényeket nézzük, jó ránézni a tabellára, hiszen a második és a harmadik helyen is szegedi csapat áll. A Szeged-Grosics Akadémia második pozíciója a klub terveit tekintve (fel-, visszajutás az NB II-be) nem meglepetés, sőt inkább csalódás, főleg azért, mert hat pont a lemaradása az éllovas Szentlőrinccel szemben – arra biztos nem sokan gondoltak és számítottak, hogy a baranyai csapat vezeti majd a tabellát.A SZEOL SC szereplése és harmadik helye is inkább azt mutatja, amit az elmúlt években, azaz hogy a csoport meghatározó csapata, és harcol a dobogóért.Nos, vasárnap az NB III 14. fordulójában ez a két együttes csap össze, mégpedig a gyulai Grosics akadémián 13.30-kor. A forma a SZEOL SC felé billen, hiszen nyert a Dunaújváros ellen, miközben a Szeged-GA legutóbbi győzelme is a dunaújvárosiakhoz fűződik – három fordulóval ezelőtt. A vasárnapi házigazda az azóta eltelt két fordulóban nem tudott gólt szerezni, pedig a góllista vezetője még mindig a Szeged-GA támadója, Máté János.A két csapat eddig egy osztállyal fentebb, az NB II-ben találkozott egymással, és mindkétszer a Szeged-GA győzött: Gyulán 1–0-ra, Szegeden, az SZVSE-pályán 3–1-re.A mérkőzésre érkezők szempontjából lényeges információ, hogy csak regisztrációval lehet a gyulai létesítmény területére belépni, a mérkőzés megtekintése viszont ingyenes. A meccsel kiemelten foglalkozunk egész héten, így megszólaltatunk majd játékosokat mindkét oldalról, illetve az edzőket is.