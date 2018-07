Szegedi sikerek a szolnoki válogatón: Nádas, Birkás és Kárász a dobogó tetején, ezüstérmes a női kenukettes

A kajakos Kozák Danuta és a kenus Balla Virág a korábbi napok egyesbeli sikerei után vasárnap párosban is nyert Szolnokon, a kajak-kenusok második világbajnoki válogatóján, melynek zárónapján 13 döntőt rendeztek, illetve rendeznek.



Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák pénteken 500, szombaton pedig 200 egyesben győzött, ezúttal pedig azzal a Kárász Annával alkotott duót 500 méter párosban, aki második lett mögötte fél kilométeren. Az első fordulót ebben a számban Csipes Tamara és Medveczky Erika kettőse nyerte, s most is ez az egység volt az egyetlen a döntőben, amely tudta tartani a lépést Kozákékkal. Az új páros már nem sokkal a rajt után átvette a vezetést, s egészen a hajráig tartotta körülbelül félhajós előnyét. Az utolsó ötven méteren aztán ezt még növelni is tudta, s végül ritkán látható időeredménnyel, 1:36.541 perc alatt ért be a célba.



"Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz az időnk, ennek lehet örülni. Ez egy nagyon erős, jó páros. Az indításokon még lehet csiszolni, a lábmunkánk még nem állt teljesen össze" - nyilatkozott Kozák Danuta, akinek a négyesben is bérelt helye van, de egyelőre nem tudja, hogy a vb-n a négy olimpiai szám közül melyikben áll majd rajthoz.



"Ez a páros az új-zélandi kettőssel is fel tudja venni a versenyt. Egy nehézség ugyanakkor van, hogy az egyes és a páros között nagyon kevés az idő a világbajnokságon. Ezért el kell gondolkodni arról, hogy hogyan tovább" - mondta az UTE 31 éves kajakosa.



A győriek kenusa, Balla Virág Kozákhoz hasonlóan pénteken 500, szombaton pedig 200 egyesben lett első, s ehhez a zárónapon - akárcsak a válogató első fordulójában - még hozzátett két párosgyőzelmet is klubtársával, Takács Kincsővel. Női K-2 200 méteren újra a tavaly világbajnok egység, Hagymási Réka és Szabó Ágnes nyert, a Medveczky, Csipes páros ebben a döntőben is második lett.



Ami a férfiakat illeti, a kajakosoknál Kopasz Bálint távollétében a szegedi Nádas Bence nyerte a K-1 500 métert, előbbi versenyző úgy döntött, hogy idén már csak az 1000 méterre összpontosít. Kétszáz méteren pedig a tavaly vb-aranyérmes Balaska Márk, Birkás Balázs kettős diadalmaskodott, utóbbi egység megismételte a június eleji első fordulóban aratott sikerét.



A kenusoknál 200-on a "címvédő" Hajdu Jonatán némi meglepetésre ezúttal kikapott Korisánszky Dávidtól, 500-on viszont ismét Fekete Ádám diadalmaskodott. Ötszáz méter párosban a Hajdu, Fekete duó - hasonlóan az első válogatóhoz - ezúttal is verhetetlennek bizonyult, s óriási fölénnyel utasította maga mögé a mezőnyt.



A szolnoki versenyhétvége a 16 órakor rajtoló 5000 méteres számokkal zárul, illetve ezek előtt még egy szétlövést is lebonyolítanak férfi K-1 200 méteren Czizmadia Kolos és Birkás Balázs között. Amennyiben bármely más számban szétlövésre lesz szükség, azt várhatóan a jövő hét elején rendezik meg. Az idei év fő versenyére, a világbajnokságra augusztus 23. és 26. között kerül sor a portugáliai Montemor-o-Velhóban.



A vasárnapi dobogósok (a szövetség eredményközlője alapján)



férfiak:

K-1 500 m:

1. Nádas Bence (NKM Szeged) 1:38.403 p

2. Kuli István (NKM Szeged) 1:39.020

3. Tótka Sándor (UTE) 1:39.064

K-2 200 m:

1. Balaska Márk, Birkás Balázs (BHSE, NKM Szeged) 31.326 mp

2. Csizmadia Kolos, Apagyi Levente (FÉMALK BOMBA) 31.548

3. Kovács Márk, Sikter Róbert (FÉMALK BOMBA) 33.159

C-1 200 m:

1. Korisánszky Dávid (KSI SE) 40.231 mp

2. Hajdu Jonatán (Dunaferr) 40.409

3. Takács Mihály (Graboplast Győr) 41.614

C-1 500 m:

1. Fekete Ádám (UTE) 1:50.587 p

2. Kiss Balázs (Dunaferr) 1:50.615

3. Sarudi Pál (Szolnok KKK) 1:52.737

C-2 500 m:

1. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (Dunaferr, UTE) 1:40.887 p

2. Némedi Konrád, Lelovics Dávid (KSI SE, UTE) 1:43.492

3. Szőke Attila, Slihoczki Ádám (Lágymányos, Dunaferr) 1:44.203



nők:

K-2 200 m:

1. Hagymási Réka, Szabó Ágnes (BHSE, KSI SE) 36.756 mp

2. Medveczky Erika, Csipes Tamara (BHSE) 36.823

3. Katrinecz Rita, Malcsiner Eszter (UTE) 37.217

K-2 500 m:

1. Kozák Danuta, Kárász Anna (UTE, NKM Szeged) 1:36.541 p

2. Csipes Tamara, Medveczky Erika (BHSE) 1:38.297

3. Bakó Olga, Biben Karina Klaudia (KSI SE) 1:41.680

C-2 200 m:

1. Balla Virág, Takács Kincső (Graboplast Győr) 45.742 mp

2. Nagy Bianka, Molnár Csenge (NKM Szeged) 46.926

3. Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE,

Lágymányos) 47.331

C-2 500 m:

1. Balla Virág, Takács Kincső (Graboplast Győr) 1:57.223 p

2. Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE,

Lágymányos) 2:01.662

3. Sáling Laura, Molnár Rebeka (Graboplast Győr, Lágymányos)

2:03.779