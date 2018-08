Szegedi sikerek Veszprémben: mindhárom Csongrád megyei csapat döntőbe jutott a 22. Cell Kupán

A fináléig menetelt a K. Szeged SE a Cell Kupán. Fotó: kszse.hu

Mandl Gábor...

...és Balda Ákos együttese is döntőt játszott a Veszprém Arénában. Fotó: pickhandball.hu



Tizenöt ország több mint száz csapata vett részt a veszprémi bázisú, nyolc helyszínen lebonyolított utánpótlás kézilabdatornán, a Cell Kupán. Mindkét nemben négy-négy korcsoportban léptek pályára a legfényesebb éremért, amelynek megszerzésére mindhárom Csongrád megyei együttesnek reális esélye volt, mivel a fiúknál a PICK Szeged U12-es és U14-es korosztályban induló gárdája, valamint lányoknál a K. Szeged SE U12-es együttese is eljutott a Veszprém Arénában rendezett fináléba.– Abszolút jó felkészülési lehetőség volt ez a torna a szezonra – mondta lapunk érdeklődésére Veres Márton, a K. Szeged SE U12-es csapatának edzője –, rengeteg visszajelzést kaptunk a döntő után, hogy hiába volt több fiatalabb játékosunk is a korosztályhoz képest, ügyesen kézilabdáztunk, és technikailag a mezőny fölé nőttünk. Még két korábbi veszprémi legenda, Éles József és Pásztor István is külön megdicsért bennünket. Döntőbeli ellenfelünktől, a Debreceni Sportiskolától júniusban még nyolc góllal kikaptunk, a Cell Kupa csoportkörében viszont már mi nyertünk eggyel, míg a fináléban már hárommal is vezettünk, de fizikai előnyükkel ledolgozták a gólbeli hátrányukat, és az utolsó másodpercben megszerezték a győztes találatot – értékelte Veres.A fiúknál két Csongrád megyei együttes indult. A PICK Szeged 2006-os és 2004-es fiataljai is a fináléig meneteltek a nyolchelyszínes tornán, ráadásul végig hibátlanul. Balda Ákos és Mandl Gábor tanítványai is az Éles KISE ellen maradtak alul a döntőben.– Könnyebb csoportmérkőzések után a kieséses szakaszban egyre nehezebb meccsek vártak ránk. A döntőben a hosszabb és a frissebb kispad döntött az Éles KISE javára. Ügyesen kézilabdáztak a fiúk, mindent megtettek a sikerért – nyilatkozta a döntő után Mandl Gábor, a 2004-esek edzője.Először ült a PICK Szeged kispadján a 2006-os együttes új trénere, Balda Ákos, aki elismerően beszélt tanítványairól a Cell Kupa után.– A csoportkörben két nagy különbségű győzelmet arattunk, míg a Plock ellen kiélezett meccsen végig kézben tartottuk a találkozót, így megérdemelten végeztünk az élen. A negyeddöntőben és az elődöntőben csapatként nyertünk, a fináléban viszont már egy komoly gárdával találkoztunk. Tudatosan játszott és a két beállós játékkal szétszedte a védelmünket az Éles. Egész héten fantasztikusan kézilabdáztunk, emelem kalapom a fiúk előtt, hogy egy ilyen rangos tornáról ezüstéremmel térhettünk haza – értékelte Balda Ákos a Cell Kupán elért eredményeket.