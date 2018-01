Szegedi válogatottakat kérdeztünk a SuperBowl párosításáról - Miért mindig Tom Brady?

Mit művel Brady már megint? Menczel és Demeter is nagyot nézett. Fotó: Karok Csaba

A címvédő New England Patriots hazai pályán 24–20-ra nyert a Jacksonville Jaguars ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) Amerikai Főcsoportjának (AFC) döntőjében, míg a Nemzeti Főcsoport (AFC) fináléjában a Philadelphia Eagles rendkívül simán, 38–7-re nyert otthon a Minnesota Vikings ellen – a két győztes ezzel bejutott az 52. Super Bowlba, amelyet február 4-én rendeznek Minnesotában.

A sorozatban hetedik AFC- döntőjén szereplő New England az első félidőben 14–3-as hátrányba került, ráadásul fejsérülés miatt elveszítette egyik legjobb elkapóját, Rob Gronkowskit. Az ötszörös bajnok Tom Brady vezette támadóalakulat a negyedik negyedben feltámadt, s a klasszis irányító két kiváló támadássorozat végén egyaránt Danny Amendolának adott touchdown passzt, ezzel megfordította az összecsapást. A New England története 10. Super Bowljára készülhet, Bradyvel a nyolcadikra.– Tavaly a Falcons, most a Jaguars követi el ugyanazt a hibát. A Patriots elleni győzelemhez nem szabad leállni 10 pont feletti vezetésnél sem, ugyanúgy kell nyomni tovább – írta ki a Facebookra a meccs után Szabó Zoltán, a Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatója. Az egykori BEK-győztes NFL-rajongó mellett két olyan szegedi sportoló véleményére is kíváncsiak voltunk, akik a magyar amerikaifutball-válogatott tagjai – keretes írásainkban olvashatják.A simább meccsről is szót ejtve: az Eagles története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a rájátszásban. A Philadelphia harmadszor jutott be a nagydöntőbe, legutóbb 2005- ben, amikor ugyanúgy a New England Patriots volt az ellenfele, mint ahogyan most lesz.