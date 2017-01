Szegedi Vízmű Taylor&Nash: megadták az alaphangot

Női vízilabda OB I, felsőház, 5. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Vogel, Bene.TÓTH E. (11 védés) – GÉMES 3, LENGYEL A. 2., Kádár, PENGŐ 1, Tóth P., BUJKA 4.Árkosy 1, Miklós 1, Rudics, Lengyel Dor., Lengyel Dom.Molnár Péter.Magyari (3 védés) – Ármai 1, Muzsnay 1, Illés 1, Szabó, Bálint, O-NAGY 2. Csere: Török, Peresztegi, Szűcs, Czakó.Rottler Antal.7/2, ill. 7/1.2/2, ill. 1/1.A meccsnek minden szurkoló örült, de néhány koraszülött gyereknek sokkal többet jelentett. A Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem női vízilabdacsapata ugyanis adományt adott át a Korábban Érkeztünk Alapítványnak. A Honvéd elleni OB I-es bajnoki előtt a korábbi pólós, Varga Zita , az alapítvány kuratóriumi tagja vette át a 110 ezer forintot, amelyet a hazai együttes jótékonyságra ajánlott fel. A szegediek korábban az Anyám tyúkjai étteremben készítettek paprikás krumplit, és a finomságért cserébe kapott felajánlásokat adták a koraszülöttek ellátásához.A Honvéd pont nélkül érkezett Szegedre, és úgy is távozott a SZUE-ból, hiszen Lengyelék esélyt sem adtak az ellenfélnek. Tóth Eszteren nehéz volt kifogni, tizenegy védést mutatott be a hazai kapus, és az erős hátsó alakzatnak köszönhetően a támadások is egyre jobbak lettek. Bujkát a fáradó fővárosiak egyre kevésbé tudták tartani. A válogatott center után Gémes volt eredményes, mesterhármassal zárt, de nem csak őket lehetett kiemelni, több remek egyéni teljesítmény kellett hozzá, hogy végül sima, 12–5-ös hazai siker szülessen. Kedden 18.45-kor a Dunaújvárost fogadja a Szeged.– A védekezéssel elégedett voltam, támadásban maradt bennünk gól, amit az év eleji formának is be lehet tudni.UVSE– BVSC 13–7.