Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem: bronzcsatára hangolnak

A női vízilabda OB I idei egyik elődöntőjében a két csapat teljesen más dimenzió. Épp ezért jelenthetjük ki biztosan, hogy az UVSE és a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem párharcában – az első mérkőzést ma 20 órakor Budapesten rendezik – a Tisza-parti klubnak csak a tisztes helytállásra van esélye. A bajnoki címvédő ellen továbbjutni ugyanis nagyobb csoda lenne, mint mondjuk a Leicester City tavalyi bajnoki győzelme a Premier League-ben. Lássuk, pontosan miért, és mi lesz a legfontosabb szegedi cél ebben az összevetésben.



A két csapat ebben a szezonban négyszer találkozott, szegedi szempontból a következő eredmények születtek: 6–20, 7–20, 2–8, 7–11. Vagyis az összesített gólarány 22–59 az újpestiek javára. Az UVSE ráadásul ebben a szezonban egyetlen alkalommal kapott ki a magyar bajnokságban, még novemberben, itthoni egyetlen komoly riválisa, a Dunaújváros otthonában.



A legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában az utolsó mérkőzésen maradt le a Final Fourról, helyette a Dunaújvárossal együtt a LEN-kupa négyes döntőjében szerepel április közepén. Nem akármilyen névsorral kell szembenézniük Pengőéknek, a világliga szuperdöntőjébe jutott magyar válogatott legnagyobb nevei sorakoznak fel ellenük: Gangl Edina, Czigány Dóra, Csabai Dóra, Kisteleki Hanna, Szücs Gabriella, Tóth Ildikó és a riói olimpia álomcsapatába is bekerülő Keszthelyi Rita.



Mindjárt hozzátesszük, hogy az ötkarikás játékok legjobbjai közé Bujka Barbara is bekerült, aki a Szegedet erősíti, rutinjára pedig nagy szükség lesz. És nem csak a helytállás miatt, sőt: ez a párharc sokkal inkább felkészülés lesz a bronzcsatára, amit már élesen, a legjobb formában kell várni.



Két okból is: egyrészt mert az ellenfél szinte biztosan a BVSC lesz – a fővárosi rivális a jóval esélyesebb Dunaújvárossal kezdi ma az elődöntőt –, másrészt pedig mert a BVSC legyőzhető, ezt Lengyelék be is bizonyították. Itthon ugyanis 8–7-re legyőzték a BVSC-t, és idegenben is volt egy szoros, 5–7-es meccsük a zuglóiakkal. De először figyelni kell az elődöntőre, és persze nemcsak letudni azt, hanem hazánk legjobb csapata ellen bizonyítani, mire is képes a Szeged az egyik fél második győzelméig tartó párharcban. A második, szegedi találkozót jövő hét szombaton rendezik a SZUE-ban.